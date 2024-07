Ferrari F1: Hebben te veel punten laten liggen

Het Formule 1-seizoen 2024 is de afgelopen races flink op zijn kop gezet. Waar het na de eerste races er nog op leek dat Red Bull Racing opnieuw zou domineren met de RB20, is de stand van zaken in de laatste weken heel anders. Het Oostenrijkse team heeft al vier races op rij niet gewonnen. Desondanks staat het team van Max Verstappen en Sergio Pérez nog steeds bovenaan. Ferrari oogde in de eerste races nog sterk, maar is ook afgegleden. Op zeges in Australië en Monaco na heeft het team weinig successen gekend. Teambaas Frédéric Vasseur merkt ook op hoe de situatie vooraan per race verandert. "In China vloog Red Bull, maar toen hadden wij een goede reeks met twee zeges", zegt Vasseur. "Toen was het McLaren [dat de boventoon voerde] en nu is het Mercedes, of Mercedes én McLaren. Over het algemeen hebben deze vier teams vergelijkbaar werk geleverd."

Na de eerste veertien races heeft Red Bull nog een voorsprong van 42 punten op McLaren, maar dat is al aanzienlijk minder dan de eerste zes races - toen stond McLaren nog 116 punten achter op de Oostenrijkse renstal. Ferrari is afgezakt tot de derde plek, maar heeft nog goed zicht op de top-twee. Tegelijkertijd moeten zij op hun hoede zijn voor het sterke Mercedes, dat de afgelopen weken het gat verkleind heeft. "Het gebeurt niet vaak dat er na twaalf of dertien races vier teams in staat zijn om het kampioenschap te winnen", vervolgt Vasseur. "Ik ben geen groot fan van statistieken, maar we hebben nu na twaalf races iets van 60 procent meer punten gescoord dan een jaar geleden. En het gat naar Red Bulll hebben we met 300 procent verkleind", aldus de Fransman, die door Ferrari's PR-dame erop gewezen wordt dat de achterstand vorig jaar na dertien races 339 punten bedroeg, dit jaar - ten tijde van de Grand Prix van Hongarije dus - 67.

"Op vrijdagochtend had ik erop ingezet dat Max, zelfs vanaf P11, zou vliegen. En toen was het in de middag voor mij duidelijk dat het McLaren zou zijn, maar uiteindelijk pakten wij de pole en won Mercedes de race", maakt Vasseur de onvoorspelbaarheid van dit seizoen nog maar eens duidelijk. "Het is waarschijnlijk niet het lastigste om een één-twee te pakken wanneer je de beste auto hebt: het is [lastiger] om punten te pakken wanneer je niet [de beste] bent." Op dat vlak heeft Ferrari ook wat steken laten vallen, erkent Vasseur. "We hebben als team gefaald in Groot-Brittannië, Spanje en Canada. In dit deel van het seizoen hadden we een klein beetje meer moeite. Soms overdreven we als team en verloren we te veel punten in deze fase, maar ik denk dat we er nu weer staan."