Voor het Formule 1-team van Ferrari is het dinsdag een drukte van jewelste. Niet alleen presenteerden de Italianen de nieuwe SF-24, enkele minuten later werd de auto ook voor het eerst op de baan gestuurd. Carlos Sainz had de eer om de eerste meters in de vernieuwde bolide te maken. De Spanjaard mocht op het Ferrari-circuit in Fiorano zijn strijdwapen voor 2024 aan de tand voelen.

De nieuwe auto moet Ferrari terug naar de top brengen. De eerste geluiden vanuit de formatie uit Maranello zijn erg positief, zowel teambaas Frederic Vasseur als de coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc zien dat de SF-24 ten opzichte van de auto van vorig jaar een stap vooruit is. Eerstgenoemde coureur mag direct voelen of de positieve indrukken vanuit de simulator overeenkomen met hoe de auto zich op de baan gedraagt.

Het is voor Sainz het laatste jaar bij Ferrari. De coureur weet dat in 2025 Lewis Hamilton in zijn plaats voor de Scuderia rijdt. Zodoende was dit zijn laatste shakedown in Italiaanse dienst. Overigens hoeven we ons weinig zorgen te maken over de toekomst van de Madrileen, meerdere teams dingen naar verluidt naar zijn diensten.