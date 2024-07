Sinds de zege in de Grand Prix van Monaco zijn er nog maar weinig hoogtepunten geweest voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur viel uit in de Grand Prix van Canada en in de laatste twee Grands Prix eindigde hij buiten de punten. Zijn vijfde plaats in de Grand Prix van Spanje was het beste resultaat van de afgelopen vier races. De Monegask stelde na de Grand Prix van Groot-Brittannië dan ook dat de afgelopen vier races 'erger waren dan een nachtmerrie'. Teambaas Frédéric Vasseur wil echter niet naar de coureur wijzen en kijkt vooral naar de prestaties van de SF-24 als oorzaak van de problemen.

"Ten eerste moeten we voorkomen dat we een algemene conclusie trekken over wat er is gebeurd", stelt Vasseur. "We moeten alles goed bekijken. Ik denk dat de auto de laatste twee races in ieder geval niet makkelijk te besturen was. Het vergde veel van de coureurs. Charles kreeg het nieuwe pakket op vrijdag. Hij was heel goed in vorm, tot aan bocht 13. We hebben het er samen over gehad, maar hij was tot aan die bocht sneller dan George Russell."

Vasseur geeft toe dat Ferrari 'op de limiet van de auto' zat in Silverstone. "De auto was niet makkelijk te besturen onder deze omstandigheden, dan maak je waarschijnlijk meer fouten dan wanneer alles onder controle is. En het klopt dat als je een slecht momentum hebt - laten we het zo noemen - je het gevoel krijgt dat je dit moet compenseren." Juist dat is ook waar het fout gaat volgens Vasseur. "Dat is een fout van het team, de coureurs en van iedereen: je kunt dat niet compenseren. Je moet in feite op de limiet zitten. Dat betekent dat als het een beetje minder goed gaat, dat je niet meer kunt doen dan je voorheen hebt gedaan."

Strategische gok

Foto door: Ferrari

Voor Leclerc was de race in Groot-Brittannië er een om te vergeten. Hij begon na een tegenvallende kwalificatie van P11 en was samen met Sergio Pérez een van de eerste coureurs om naar intermediates te gaan. De regen viel echter vele ronden later pas, waardoor Leclerc veel terrein verloor. Vasseur vermoedt dat het gevoel om te compenseren hierin een rol speelde. "Ik denk dat het deels de reden is voor deze strategie. Hij begon van P11 en had een heel goede start, maar hij kwam terug achter Stroll en verloor tien seconden. Op een gegeven moment, wanneer je vijftien seconden achter Carlos [Sainz] of Verstappen ligt, weet je dat als niet iets groots doet, je niet meer terugkomt. Dat is waarschijnlijk een deel van het probleem, maar ik had een lange discussie met Charles. We waren het hierover eens en we zullen binnenkort terugkomen op de reden", besluit de Ferrari-teambaas.