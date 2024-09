Ferrari komt dit F1-seizoen nog één keer met een update

Ferrari heeft de droom van het winnen van de Formule 1-constructeurstitel dit jaar nog niet opgegeven. Na het mindere weekend in Singapore is het gat naar koploper McLaren opgelopen tot 75 punten, maar de formatie uit het Italiaanse Maranello weigert de handdoek in de ring te hooien. Om de titel te pakken moet het team eerst nog Red Bull Racing passeren, maar eerder liet coureur Charles Leclerc al doorschemeren dat wat hem betreft de jacht op de hoofdprijs nog niet is gestaakt. Teambaas Frederic Vasseur voegt zich bij de woorden van zijn coureur; ook hij vermoedt dat er nog wat te halen valt.

Om de ambities kracht bij te zetten is men in de fabriek hard aan het werk om de SF-24 klaar te stomen voor de laatste zeven races. Volgens Frederic Vasseur zit er in ieder geval wat in de pijplijn voor de komende race op het Circuit of the Americas in Austin, maar daarna gaat de focus toch echt op 2025. "We weten allemaal dat we al begonnen zijn met de ontwikkeling van de volgende auto. We gaan ons best doen om voor de volgende race met wat kleinere updates te komen", onthult de Fransman tegenover onder andere Motorsport.com. Ferrari was afgelopen race in Singapore voorafgaand een van de favorieten, maar na een mislukte kwalificatie wisten Leclerc en Carlos Sainz niet verder te komen dan de vijfde en zesde plaats.

Vasseur voorspelt dat Ferrari niet de enige gaat zijn met de nodige verbeteringen aan de auto. "Ik denk dat dit de laatste keer [met updates] voor iedereen gaat zijn. Dat geldt in ieder geval voor ons en dat zal het voor de anderen het geval zijn", stelt de teambaas, die eraan toevoegt dat hij hoopt dat met dit pakket zijn team het seizoen winnend kan afsluiten. "Het veld zit zo dicht bij elkaar, in ieder geval de eerste vier of vijf teams. Als je naar de afgelopen vijf, zes races kijkt dan zit het heel dicht bij elkaar. En als je nu naar de grid kijkt, dan kan het heel spannend worden en elk onderdeeltje kan dan het verschil maken."