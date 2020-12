Ferrari heeft 'veel geleerd' in pijnlijk F1-seizoen 2020

Ferrari heeft het seizoen afgesloten als zesde bij de constructeurs en zonder overwinning. Het aantal podia bleven steken op drie, zeer pover cijfers voor het roemruchte merk uit Maranello. Op de baan is het duseen verloren seizoen geweest, maar achter de schermen niet volgens Mekies. "Er zijn veel kleine, maar wel significante dingen bereikt dit jaar. Die zijn eigenlijk onopgemerkt gebleven voor het grote publiek, omdat we achteraan reden."

Meer risico nemen, op en naast de baan

In 2020 heeft men daar nog geen vruchten van kunnen plukken, maar Mekies hoopt aankomend jaar en vooral vanaf 2022 - als de reglementen ingrijpend op de schop gaan - wel verbetering te zien. "Hopelijk maken die verbeteringen ons sterker en nemen we die al mee richting volgend jaar. Het is vooral bemoedigend dat we in zo'n lastige periode, ook in lastige omstandigheden wereldwijd, zijn blijven pushen als team en de grenzen hebben opgezocht."

Waar Mekies in algemeenheden praat en de verbeteringen niet concreet wil maken, ook al om concurrenten niet wijzer te maken, duidt hij vooral op een omslag in denkwijze. Ferrari is minder conservatief geworden, op de baan althans. "Als je achteraan staat, dan ben je sowieso geneigd om meer risico's te nemen. Dat geldt voor de coureurs op het asfalt, maar ook als team. Je moet ook wel meer risico's nemen, omdat zoiets een goed resultaat kan opleveren. Daarmee zijn we een beetje uit onze 'comfort zone' gestapt, dat zal ons in de toekomst hopelijk sterker maken."

Indicaties voor een lastig seizoen

Richting volgend jaar is het doorontwikkelen van aerodynamica vrij, terwijl Ferrari de tokens zal gebruiken om de achterkant van de auto aan te pakken. In combinatie met een volledig nieuwe krachtbron gloort er enige hoop voor 2021, al moet men niet te hard van stapel lopen. Zo zegt Mekies ook goede hoop te hebben gehad voor 2020, maar was die tijdens de wintertests in Barcelona al rap vervlogen. "In Barcelona realiseerden we ons al snel dat we serieuze zorgen moesten hebben over onze auto. Vanaf dat moment wisten we dat het heel moeilijk zou worden. We wisten alleen nog niet hoelang het zou duren om alle problemen te begrijpen, laat staan om die op te lossen. Toen kwam COVID en konden we de auto enkele maanden niet aanraken. Allemaal indicaties van een moeilijk seizoen en dat is het uiteindelijk ook geworden."

VIDEO: Wat gaat er wel veranderen richting het Formule 1-seizoen 2021?