Begin dit jaar kreeg Carlos Sainz van Ferrari te horen dat er voor hem geen plek meer is in 2025. Teamgenoot Charles Leclerc heeft nog een lopend contract maar krijgt Lewis Hamilton als nieuwe teammaat. Voor Sainz betekent dat dus dat hij moet zoeken naar een nieuwe werkgever, iets wat tot op heden nog niet is gebeurd. Ondanks dit gedwongen afscheid merkt teambaas Frédéric Vasseur op dat Sainz zich professioneel gedraagt.

"Hij heeft nog steeds dezelfde mentaliteit als toen we de auto presenteerden in februari", stelt Vasseur in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Hij kent de situatie, hij weet dat we aan het einde van het seizoen uit elkaar gaan. Hij is professioneel. De eerste reactie in februari was: 'Oké Fred, het is een zware beslissing, maar laten we tot de laatste bocht van de laatste ronde van het seizoen pushen. Hij is mega professioneel, volledig toegewijd en doet het geweldig."

Vasseur is er op basis van wat hij de afgelopen tijd gezien heeft ook van overtuigd dat Sainz tot aan het einde van 2024 professioneel zal blijven. "Zijn aanpak is heel professioneel, heel toegewijd en ik ben zeer tevreden over Carlos." Aan de andere kant weet de Ferrari-teambaas ook dat hij met Leclerc en Hamilton twee potentiële nummers één in zijn team te managen heeft. Hij verwacht echter geen problemen met het nieuwe duo, mochten zij strijden om de titel in 2025. De Fransman vind het juist goed om twee sterke coureurs te hebben.

"Het feit is dat we een goede samenwerking hebben tussen Carlos en Charles", zegt Vasseur. "Zij pushen elkaar en zodra iemand wat laat liggen, dan staat de ander op om de resultaten te pakken en schudt hij de ander wakker. Dat is sinds het begin van het jaar het geval. Dat maakt echt deel uit van de performance en ik ben er echt van overtuigd dat ik liever twee sterke [coureurs] heb dan géén. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat je twee coureurs hebt en een potentie om punten te pakken voor het team. Ik weet zeker dat de potentie om punten te pakken met twee goede coureurs veel groter is dan met anderhalf. Dat is hoe ik het zie."