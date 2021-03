Ferrari werkte met ‘systematische’ aanpak aan nieuwe F1-motor

Het seizoen 2020 werd er een om snel te vergeten voor Ferrari. De roemruchte renstal kwam niet verder dan de zesde plaats in het kampioenschap voor constructeurs, de slechtste klassering in veertig jaar. Aan de ene kant was dat te wijten aan de aerodynamica van de SF1000, die te veel luchtweerstand opwekte, aan de andere kant aan een grote achterstand met de krachtbron. Die liep het team op als gevolg van een schikking met de FIA over de motor die men in 2019 gebruikte. Volgens teambaas Mattia Binotto zijn beide zaken aangepakt voor de SF21, de bolide die Ferrari woensdag presenteerde, waardoor de achterstand op de rechte stukken minder groot zou moeten zijn.

“Op basis van onze simulaties, van wat we zien qua vermogensoutput op de testbank en de luchtweerstand van de auto denk ik dat we behoorlijk wat snelheid hebben teruggevonden op de rechte stukken”, stelt Binotto. “Ik verwacht dus dat de topsnelheid niet zo’n probleem zal zijn als dat het was. We hopen competitief te zijn, maar we weten het pas als we in Bahrein zijn. Het hangt natuurlijk altijd af van wat anderen doen. Maar we geloven dat onze auto efficiënter is dan die van vorig jaar, en daarmee bedoel ik zowel qua aerodynamica als qua krachtbron.”

Efficiëntie ook toverwoord op motorisch vlak

Met de krachtbron heeft Ferrari de nodige stappen moeten zetten na het dramatisch verlopen 2020. Om dat in goede banen te leiden, hanteerde de renstal volgens Enrico Gualtieri een ‘systematische aanpak’. “We hebben geprobeerd om voor alle afdelingen - planning, simulaties, ontwikkeling, het circuit - een systematische aanpak te hanteren om alle kansen op verbetering uit te buiten”, zei het hoofd van de motorafdeling. “We hebben dingen aangewezen waaraan we later konden werken, nadat we ons eerst bezig hielden met de belangrijkste zaken, zonder te vergeten welke impact iedere keuze heeft op de betrouwbaarheid. Daarom hebben we samen met de chassis-engineers fors gewerkt aan de lay-out van de krachtbron, waarbij we het project voor de auto zo efficiënt mogelijk probeerden te maken.”

Met de veranderingen aan de verbrandingsmotor alleen heeft Ferrari volgens Gualtieri al meer dan een tiende tijdwinst per ronde opgeleverd. “We hebben doorlopend aan onze verbrandingsmotor gewerkt, waarbij we met de hulp van Shell de thermische efficiëntie proberen te verbeteren. Dat heeft tot een geschat voordeel van meer dan een tiende van een seconde per ronde geleid.” De verbrandingsmotor is echter niet het enige waaraan de motorspecialisten gewerkt hebben. “De turbocompressor is aangepast aan de behoeften van de motor en tegelijkertijd waren we van plan om de efficiëntie in het herwinnen van de uitlaatgassen te vergroten. We hebben ook aan de elektronica en het hybride systeem gewerkt, waarbij we de componenten gereviseerd en geoptimaliseerd hebben.”