Ferrari F1: Moesten agressieve tactische keuzes met Leclerc maken

Het Formule 1-weekend op Silverstone werd voor Charles Leclerc een drama. De Monegask kreeg het niet voor elkaar om een goede tijd neer te zetten in de kwalificatie en kwam niet verder dan een teleurstellende elfde plek. Als klap op de vuurpijl kreeg Leclerc een mislukte strategie voor de kiezen, want hij werd in de eerste kleine bui al door Ferrari op intermediates gezet. Nadien droogde het parcours aardig op, waardoor de inters al opgebrand waren op het moment dat deze echt nodig waren. Mede daardoor kwam Leclerc niet verder dan P14. In gesprek met onder andere Motorsport.com legt Ferrari-teambaas Frederic Vasseur uit waarom deze keuze werd gemaakt.

"We deden hem op dat moment een voorstel gedaan om naar intermediates over te stappen. Zij [de coureurs] maken uiteindelijk de keuze, daar heb ik het met Charles al over gehad", aldus Vasseur. "We maakten de keuze op het moment dat we al vijftien seconden achter Carlos [Sainz] reden. We maakten bewust de keuze om een agressieve [strategische] keuze te maken, want dat was de enige manier waarop we nog in de buurt van het podium konden komen. Het bleek uiteindelijk een verkeerde keuze, want anders waren we zesde geworden. We hebben samen dit besloten."

Toch wil Vasseur niet zeggen dat het een dramatische keuze was. "In dezelfde ronde schoten [Lewis] Hamilton en [George] Russell van de baan in bocht 1 en een andere auto in bocht 15. Het was op het randje van een goede keuze en als je niet in de kopgroep zit, dan wil je die gok wagen", verklaart de Fransman.

Wel een stap gezet

Met een vijfde plek voor Sainz en een zeventiende stek voor Leclerc viel het resultaat tegen, maar Vasseur wil niet spreken over een mislukt weekend. "Het is gezien het resultaat lastig om te zeggen, maar we hebben een stap gezet. Op technisch gebied begrijpen we de auto op zondagavond beter dan op vrijdagmorgen. Dat geeft ons veel vertrouwen richting de rest van het seizoen", aldus de ingenieur. "Carlos reed een goede race en op de mediums zat hij bijna in de versnellingsbak van Max. Charles zijn race was net wat chaotischer. Hij zat vast achter [Lance] Stroll en toen maakten we de [banden]keuze. Die was iets te agressief."

Video: Onze analyse van de F1 GP op Silverstone