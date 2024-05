Ferrari F1 toont updates SF-24 op Fiorano

Het was druk op het circuit van Fiorano. Vrijdagmorgen kreeg Arthur Leclerc eerst de kans om met de Ferrari F1-75 wat rondjes te rijden, waarna het de beurt was aan Charles Leclerc om tijdens de filmdag 100 kilometer te rijden in de vernieuwde SF-24. Carlos Sainz maakt vanmiddag zijn opwachting in dezelfde auto om net zoveel kilometers voor zijn rekening te nemen. De eerste beelden vanaf het circuit laten zien dat de auto flink onder handen is genomen. Alles gericht op het grote doel: meer downforce, zonder de aerodynamische efficiëntie te verminderen.

Wat opvalt is dat de auto veel trekjes heeft van de RB20, waarmee Red Bull Racing dit seizoen het te kloppen team is. Zo is de haaienbek bij de inlet van de sidepod gelijk aan de Oostenrijkse concurrent. Deze update is gericht op het verbeteren van de luchtstroom om de auto heen. Ook is er gekozen om de motorkap wat aan te passen, waarmee de Scuderia de werking van de beam wing wil bevorderen. De koelinlaat aan de bovenkant van de rollbar is eveneens onder handen genomen. Daar is een kleine opening aan toegevoegd, wat kan helpen bij het koelen van de koppeling.

De veranderingen aan de Ferrari SF-24 in beeld. Foto door: Davide Cavazza

De grootste veranderingen zijn aan de onderkant van de auto te vinden. De engineers onder leiding van Enrico Cardile zijn al het hele seizoen op zoek naar het verbeteren van de luchtstroom aldaar. Als resultaat van dat onderzoek zijn er veranderingen aan de ingangen van de vloer aangebracht, waardoor de lucht beter moet worden afgevoerd. Wat er onder de auto allemaal veranderd is, zien we niet. Het is aannemelijk dat daar eveneens het een en ander anders is, want de diffuser aan de achterkant van de bolide is flink aangepast. Om die goed te laten werken is het belangrijk dat de lucht onder de vloer efficiënt naar dat onderdeel wordt geleid. Om het hele pakket optimaal te laten werken heeft Ferrari een nieuwe specificatie van de voorvleugel gebouwd. Al met al een flinke metamorfose voor de SF-24.

Snel meer updates

Met het pakket in Imola is Ferrari verre van klaar voor dit seizoen. De Italiaanse renstal heeft onder leiding van Frederic Vasseur een omslag gemaakt en hoopt continu upgrades te introduceren. Ferrari had de afgelopen jaren vaak moeite om het tempo in de ontwikkelingsstrijd met de concurrentie vol te houden, voor 2024 moet dat een ander verhaal zijn. Imola moet het eerste moment zijn dat de renstal de vruchten van de updates kan plukken.