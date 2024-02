Ferrari F1 haalde inspiratie nieuwe achtervleugel uit RB19

Tijdens de presentatie van de nieuwe Formule 1-auto van Ferrari vallen een paar nieuwe technische snufjes op. Een van de opvallendste wijzigingen is te zien bij de achtervleugel, die erg doet denken aan die van Red Bull Racing van vorig jaar. Technisch directeur Enrico Cardile geeft toe dat de vleugel met de RB19 in het achterhoofd is gebouwd.

"Ja [dat klopt].We hebben een deel van de tijd in het ontwikkelen van een compleet nieuwe achtervleugel gestoken", antwoordt de Italiaan op de vraag van Motorsport.com of het waar is dat het DRS-gedeelte van de achtervleugel op de RB19 lijkt. Cardile verklaart ook dat in de fabriek in Maranello al andere specificaties klaarliggen. "We hebben de auto met de vleugel voor medium downforce-circuits gepresenteerd. "We ontwerpen ook vleugels die op andere circuits beter voor de dag komen. We zijn erg gefocust op de ontwikkeling van de achtervleugel." Ferrari is niet het enige team dat de configuratie van Red Bull overneemt. Met een update in 2023 deed McLaren al hetzelfde.

Met de nieuwe achtervleugel hoopt Cardile dat het gapende gat richting Red Bull overbrugd kan worden. In 2023 moest Ferrari meer dan 450 punten toegeven op de Oostenrijkse concurrent en tot overmaat van ramp glipte ook P2 in de constructeursstrijd door de vingers. Die ging naar Mercedes. Cardile erkent wel dat het lastig is om te voorspellen of het team dichterbij is gekomen. "Het is ook doelloos om daar over te speculeren, want over een paar dagen zien we in hoeverre we daar in geslaagd zijn", aldus de Ferrari-topman, die wel optimistisch is. "We hebben hard gewerkt en zijn enorme uitdagingen aangegaan om sneller te worden."

Cardile benoemt dat de Red Bull verder nauwelijks overgenomen is. "We hebben absoluut onze eigen ontwikkelingsrichting genomen", verklaart de 48-jarige technicus. "Vorig jaar hebben we al heel veel geleerd over het verbeteren van de rijeigenschappen. We hebben dat gedaan met onze eigen aerodynamica." De technische topman sluit niet uit dat er in de toekomst nog beter naar de concurrent wordt gekeken: "Ik weet niet wat het doel van Red Bull was, of wat hun toekomstige doelen zijn. Als ze die behalen, dan kijk ik naar de mogelijkheden voor ons huidige concept. Dat is voor ons de beste manier om onze doelen te behalen."