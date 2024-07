Heeft Ferrari het lek boven met de nieuwe versie van de vloer? De Scuderia begon sterk aan het seizoen en domineerde in Monaco, maar zakte na de upgrade in Spanje flink weg. De nieuwe vloer die in Barcelona werd geïntroduceerd resulteerde ook in de terugkeer van porpoising. Na een aantal zeer matige races, en een weekend in Silverstone dat werd opgeofferd om met een vergelijkingstest data te vergaren, moet het probleem in Hongarije verholpen zijn. “Ik zie Silverstone als investering. Hopelijk verbeteren we daardoor de auto op de middellange termijn”, zegt Carlos Sainz. “In VT1 en VT2 hebben we vloeren vergeleken. Dat betekent dat je geen data hebt van je teamgenoot om de afstelling en de auto te optimaliseren. We hebben geïnvesteerd om over vijf tot zes races sneller te zijn. In Hongarije hebben we al een kleine update die de situatie wat beter moet maken.”

Teamgenoot Charles Leclerc is na zijn zege in Monaco in een negatieve spiraal terechtgekomen. De vijfde plaats in Barcelona was het hoogtepunt, in de GP’s in Oostenrijk en Engeland viel hij buiten de punten. “In mijn geval waren de set-up veranderingen behoorlijk extreem. Ik probeerde zo om de problemen te ontdekken. Daar betaal je in de races de prijs voor, maar je doet veel kennis op. Ik denk dat dat helpt om vanaf dit weekend terug te slaan. Het is voor ons belangrijk om zo min mogelijk races te verliezen aan deze problemen. We begrijpen het nu en we hebben er vertrouwen in dat het vanaf nu beter gaat, zodat we de rest van het seizoen kunnen maximaliseren.”

Simulaties voorspelden stuiteren

Sainz deelt die mening, mede omdat het team al voorafgaand aan de update in Spanje had gewaarschuwd dat porpoising weer op zou kunnen spelen: “En dat was ook zo. Het was precies zoals onze simulaties hadden aangegeven. En nu laten onze simulaties zien dat we minder stuiteren met deze upgrade. Ik heb hoop dat onze tools de juiste dingen zeggen en dat we de juiste weg inslaan.”