Ferrari F1-bolide van legendarische zege Schumacher staat te koop

Ferrari zette in 1998 de F300 in voor het Formule 1-seizoen. Met de auto werd uiteindelijk net naast beide wereldtitels gegrepen: McLaren was in het kampioenschap voor constructeurs net te sterk voor de Scuderia, terwijl Michael Schumacher mede door een uitvalbeurt in de Grand Prix van Japan naast de wereldtitel bij de rijders greep. De auto waarin de uiteindelijk zevenvoudig wereldkampioen die dag uitviel, wordt nu te koop aangeboden bij duPont Registry. Goedkoop is de bolide niet, want de huidige eigenaar wil maar liefst 4,9 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) ontvangen voor de F300.

De bewuste F300 werd in 1998 niet alleen door Schumacher bestuurd tijdens de Grand Prix van Japan, waarin hij door een lekke band uitviel. Met dezelfde auto pakte hij een van zijn knapste overwinningen in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Hongarije. Vanaf de derde startplek zat Schumacher aanvankelijk klem achter McLaren-coureur David Coulthard, die zijn tempo liet zakken om de leidende positie van teamgenoot Mika Hakkinen te beschermen. De auto van de Fin begon namelijk problemen te krijgen met een schokdemper.

Technisch directeur Ross Brawn kwam vervolgens met een strategische masterclass om Schumacher alsnog naar de zege te loodsen. Hij haalde de Duitser naar de pits voor een korte tweede pitstop, waarbij de coureur bovendien een zware klus kreeg voorgeschoteld: in slechts negentien ronden op de Hungaroring moest een achterstand van 25 seconden worden goedgemaakt. “We hebben negentien kwalificatieronden van je nodig”, meldde Brawn over de radio, waarop Schumacher kalm antwoordde: “Oké, dankjewel.” Ondanks een uitstapje dat hem zo’n vijf seconden kostte, hadden Coulthard en Hakkinen geen antwoord op de snelheid van Schumacher, die zodoende zijn vijfde van zes overwinningen van het seizoen behaalde.