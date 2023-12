Ferrari: F1-bolide voor 2024 bestaat voor 95 procent uit nieuwe onderdelen

Dat het bij Ferrari beter moet, is al lang en breed bekend in Maranello. De laatste F1-titel stamt van 2008 en hoewel er seizoenen waren dat ze in de buurt kwamen, wachten de tifosi nog altijd op een nieuw succesverhaal. In 2022 leek dat er even in te zitten na de sterke seizoenstart, maar naarmate het seizoen vorderde zag het Red Bull steeds verder wegtrekken. Ook dit jaar had Ferrari met de SF-23 geen titelwaardige auto neergezet, al bleek deze met name in de tweede seizoenshelft wel heel sterk over één ronde. Vooral in de races ontbreekt het nog altijd aan snelheid en dus is er hard gewerkt aan verbeteringen voor de auto van 2024. Charles Leclerc en Carlos Sainz hoeven echter niet te rekenen op een 'revolutie' volgens teambaas Frederic Vasseur.

"Ik weet niet of dat het juiste woord is", zegt Vasseur. "We hebben nu drie jaar op rij dezelfde regels, je kun dus niet echt heel veel aan de situatie veranderen. Het gaat om tienden van een seconde, dat betekent dat we zoeken naar 0,1 of 0,2 procent aan performance. We moeten absoluut een stap zetten en deze niet onderschatten. Je noemt het een 'revolutie'... We veranderen 95 procent van de onderdelen van de auto. Wellicht kun je het dus zien als een revolutie, maar ik weet niet of dat het zal zijn."

Ferrari was in 2022 nog de nummer twee bij de constructeurs, maar moest zich dit seizoen na een spannende strijd met Mercedes gewonnen geven en de derde plaats accepteren. Voor de tifosi staat uiteraard vast dat de titel het enige is wat telt, maar Vasseur waakt voor te hoge verwachtingen. "De verwachting is dat we ons op onszelf concentreren en dat we een goede stap vooruit zetten", legt Vasseur uit. "Maar uiteindelijk draait het allemaal om vergelijken. Je kunt met 100 verbeteren, maar als de rest met 120 verbetert sta je voor paal, verbeteren ze met 80 dan lijk je wel een megaheld. Voor nu is het het belangrijkst dat we blijven pushen, dat we blijven ontwikkelen en dat we coureurs hebben die volledig betrokken zijn bij de ontwikkeling. Tot nu toe gaan we de goede kant op. Ik weet niet of dat ook voor de rest geldt, maar dat zullen we in Bahrein wel zien."