Ferrari F1-baas Binotto noemt overstap naar duurzame brandstoffen “big deal”

De Formule 1 maakt vanaf 2025 gebruik van nieuwe motoren, aangedreven door 100 procent duurzame brandstof. Maar hoe groot is die verandering eigenlijk? Net zo groot als de overstap van de V8 naar de hybridemotoren? En nu veel landen wereldwijd enkel een toekomst zien in volledig elektrische auto’s, hoe krachtig is de boodschap van de Formule 1 dat de toekomst niet puur elektrisch hoeft te zijn?

Om antwoord te krijgen op deze vragen, spraken we met Scuderia Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto en zijn brandstofpartner István Kapitány, Shell’s Global Executive Vice President Mobility.

De ontwikkeling op het gebied van brandstof gaat snel. Veel landen hebben een nieuwe, groenere brandstofsoort geïntroduceerd: E10. Dit bestaat voor 10 procent uit bio-ethanol, vervaardigd uit planten. Volgend jaar maakt ook de Formule 1 gebruik van deze brandstof. Opnieuw een stap richting 100 procent duurzame brandstoffen.

“Het is zeker een ‘big deal’. Het is essentieel voor de roadmap van de Formule 1 om duurzaam te worden”, legt Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto uit. “De Formule 1 is altijd een platform van innovatie geweest. Niet alleen voor performance, betrouwbaarheid en technologie, maar ook voor innovatie op het gebied van duurzaamheid. Volledig elektrisch is niet de enige oplossing. Wij geloven erin dat er ook andere mogelijkheden zijn, zoals hybridization met volledig duurzame brandstoffen.”

Foto: Erik Junius

De Italiaan vervolgt: “Qua motorontwerp is het een behoorlijk significante verandering op het gebied van know-how. Ik denk dat er veel valt te leren over de nieuwe generatie brandstoffen, brandstoffen die we vandaag de dag totaal niet kennen in de racerij. We introduceren E10 in 2022. Wat we de komende vijf jaar krijgen, is totaal anders dan deze eerste stap van 10 procent ethanol. Het is leuk want het is een uitdaging, een leercurve, het is innovatie. De uitdaging is om de maximale prestaties te halen uit een volledig duurzaam product. Je probeert hierin de beste te zijn want het is een competitieve omgeving, en competitie draait allemaal om relatieve voordelen.”

De reacties van de F1-fans waren wisselend toen de sport in 2014 de hybridemotoren introduceerde. Men klaagde vooral over een gebrek aan geluid van de nieuwe power units. Die kritiek verhulde het indrukwekkende verhaal achter de innovatie. De F1-motoren werden meer dan 50 procent thermisch efficiënt, meer dan enig andere motor ter wereld. Dus welke verandering zullen de fans in 2025 merken?

“Ik denk dat het vanaf de buitenkant niet te zien is”, stelt Binotto. “Bij de stap van de V8 naar de hybride V6 veranderde het geluid. Als je kijkt naar de vorm van de auto’s, denk ik niet dat er voor de fans veel veranderde. En als je de power unit van vandaag de dag bekijkt - hybride, zeer efficiënt - denk ik niet dat de fans zich daar volledig van bewust zijn. Het is aan ons om uit te leggen en te benadrukken welke successen we op het vlak van duurzame brandstoffen boeken. Dus ik denk dat het veel verandert voor de technici, de teams, voor de motorfabrikanten. Voor hen wordt het een grote uitdaging. Maar ik denk niet dat het zo zichtbaar wordt voor de fans.”

Kapitány vult aan: “De afgelopen jaren zijn enorme sprongen gemaakt op het gebied van batterijtechnologie. Liquide brandstoffen hebben een grotere energiedichtheid, wat ons enorme kansen biedt om betere prestaties te genereren. Dat is een van de redenen waarom het voor ons belangrijk is om samen te werken met Ferrari. Er zijn verschillende manieren om duurzame brandstof te ontwikkelen. De Formule 1 is het ideale testplatform voor dergelijke activiteiten. We produceren al een tweede generatie ethanol in commerciële hoeveelheden. Het wordt niet gemaakt van het eetbare gedeelte van suikerriet, maar van de agrarische resten. We hebben ook een patent op iets dat IH2 Technology heet, het produceren van brandstoffen uit landbouw- en huishoudelijk afval. En we zijn niet onbekend met e-fuels, synthetische brandstoffen en synthetische componenten.”

“Duurzame brandstoffen vormen een alternatief voor EV’s. EV’s zijn zeer goed, ze komen eraan en ze worden deel van ons portfolio. Maar we moeten er ook voor zorgen dat we andere mogelijkheden aanbieden. Een mozaïek aan oplossingen voor onze klanten. Daarom werken wij zo graag in deze F1-wereld.”

Dus wat zijn de vervolgstappen? Binotto legt uit: “De volgende stappen op de roadmaps zijn zeer nauwe samenwerking met de FIA, F1, de andere teams en leveranciers om ervoor te zorgen dat we de juiste specificaties en reglementen ontwikkelen voor een volledig duurzame brandstof in 2025. We werken daar heel hard aan want we zien de urgentie en we begrijpen hoe belangrijk dit ook is voor de toekomst van de racerij.”