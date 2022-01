Ferrari: F1-auto's kunnen in 2023 allemaal op elkaar lijken

Formule 1-teams leggen momenteel de laatste hand aan de wagens voor het komende seizoen. Het nieuwe technische reglement geeft ontwerpers minder vrijheid om te experimenteren, zeker wat betreft het bodywork zijn de teams beperkt. De knappe koppen die de wagens uittekenen hopen dat er voldoende ruimte is om te variëren met ontwerpen. Bovendien wordt verwacht dat de teams elkaar snel zullen kopiëren als een bepaald concept bewezen is. Volgens Mekies ontstaat daardoor de kans dat alle wagens snel op elkaar gaan lijken.

“Er is minder vrijheid, dat is duidelijk”, verklaarde Ferrari-man Mekies. “Het is een mooie tijd, het gaat ten opzichte van vorig jaar heel anders zijn. Maar hoe verschillend de auto’s zullen zijn? Dat moeten we zien. Ik denk dat we in eerste instantie best wat verschillen gaan zien, dat is een goede ontwikkeling. Aan de andere kant moeten we onszelf de vraag stellen wat er na zes maanden gaat gebeuren. En als we een jaar gehad hebben? Als iedereen een tweede kans krijgt om de auto voor 2023 te bouwen, krijgen we dan precies hetzelfde? Ik zeg niet dat we niet genoeg vrijheid hebben, maar ik wil graag zien en dat moet de media ook doen, dat we aan het begin van 2023 kunnen constateren of er genoeg ruimte in het reglement zit om op dit manier een verschil te maken.”

Eenheidsworst

Waar Mekies en andere teams vrezen voor eenheidsworst, heeft de FIA wel vertrouwen in een gevarieerde grid. Je moet er alleen wel een beetje oog voor hebben, zegt Nikolas Tombazis. “Het is lastig te zeggen, het hangt ervan af hoe precies je kunt kijken en welke referenties je hebt”, aldus het hoofd van de FIA single-seater afdeling. “We hadden in 2019, toen we met de bazen en leden van teams spraken over dit nieuwe reglement, alle wagens helemaal wit gekleurd en er waren er genoeg die niet alle auto’s herkenden. Zelfs die wagens die we in 2021 gebruikten leken nog erg op elkaar, het is lastig te zeggen wanneer ze wel te veel op elkaar lijken. Ik denk dat je de verschillende wagens kunt herkennen als je de Formule 1 goed genoeg kent.”