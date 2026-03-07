Overslaan naar hoofdinhoud

Analyse
Formule 1 GP van Australië

F1-tech: Ferrari benut hete uitlaatgassen met opvallende 'kooi'

Ferrari heeft bij de SF-26 een 'kooi' rond de uitlaat toegevoegd om hete gassen aerodynamisch te benutten. Ook is de diffuser licht aangepast en rijdt de Scuderia in Australië met een zeer gesloten motorkap.

Erwin Jaeggi Franco Nugnes
Bewerkt:
Ferrari SF-26, FTM

Foto door: AG Galli

F1-tech

Technische analyses en diepgravende achtergrondverhalen over de Formule 1.

Ferrari heeft misschien niet de snelste auto in Melbourne, maar de SF-26 trekt in de paddock wel veel aandacht vanwege enkele interessante oplossingen aan de achterkant van de wagen. Ten opzichte van de configuratie waarmee Ferrari de tweede testsessie in Bahrein afsloot, heeft het team uit Maranello een kleine wijziging doorgevoerd aan de buitenzijde van de diffuser.

Tegelijkertijd is afgezien van het gebruik van de zogenaamde 'Macarena'-vleugel. De oplossing met de omgekeerde flaps was, ondanks dat de tests hiermee goed zijn verlopen, niet bedoeld voor de eerste race van het seizoen. Het doel van Loïc Serra was simpelweg om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de configuratie met een geblazen uitlaat dankzij het FTM-profiel (Flick Tail Mode). Dit systeem leidt de hete uitlaatgassen zodanig dat zowel de luchtstroom uit de diffuser beter wordt geëxtraheerd als de efficiëntie van het hoofdprofiel van de achtervleugel toeneemt.

De achterkant van de Ferrari SF-26 is aangepast voor de seizoensopener in Melbourne.

De achterkant van de Ferrari SF-26 is aangepast voor de seizoensopener in Melbourne.

Foto door: AG Galli

De aerodynamici onder leiding van Diego Tondi hebben nu rond de uitlaat een soort metalen 'kooi' toegevoegd om het effect van de geblazen uitlaat maximaal te benutten. Ook is aan de buitenzijde van de diffuser een kleine verlenging van een vleugeltje te zien, dat helpt om meer lucht uit de vloer te trekken. Volgens de regels voor 2026 moet de reeks flaps onder de achteras vast verbonden zijn met de buitenwanden van de diffuser. Tot vorig jaar maakten deze elementen nog deel uit van de achterste remkoeling en bewogen ze mee met de bewegingen van het wiel.

Een ander interessant aspect is dat Ferrari duidelijk vertrouwt op de koelcapaciteit van de 067/6-power unit, die is uitgerust met een cilinderkop van staal. De SF-26 rijdt in Melbourne met een zeer gesloten motorkap. Alleen langs de zijkant van de enginecover zijn twee kleine openingen te zien, terwijl de bodywork aan de achterkant bijna tegen de ophangingsarmen aanligt en de uitlaat grotendeels omsluit.

Tot slot: tijdens de winter werd er gespeculeerd over het bestaan van twee verschillende Ferrari's, waarbij gesproken werd over een afwijkend chassis ten opzichte van het gehomologeerde exemplaar. Daar blijkt niets van waar: de SF-26 is simpelweg de auto die nu in Australië te zien is.

