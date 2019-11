Ferrari experimenteert met nieuwe opstelling wastegate

Het Italiaanse team maakte dit seizoen gebruik van een enkele wastegate-uitlaat. In de eerste training van de Grand Prix van Abu Dhabi testte het team echter met een nieuwe opstelling, overeenkomstig met de concepten van de overige motorleveranciers. Mercedes, Renault en Honda maken allen gebruik van een dubbele wastegate-uitlaat. Ferrari maakte daar in 2018 ook al gebruik van maar koos voor dit seizoen voor een grotere, enkele pijp. De verwachting is dat Ferrari voor de rest van het weekend terugkeert naar de gebruikelijke opstelling, getuige de bevestigingsring die nog altijd aanwezig is bovenop de normale uitlaat.

Een conventionele wastegate bij een turbo-aandrijving wordt gebruikt om de turbine binnen een bepaald bereik van operationele snelheden te behouden. De MGU-H kan eveneens de snelheid van de turbo reguleren maar de wastegates zijn nog altijd noodzakelijk om overtollige uitlaatgassen weg te voeren van de turbo en zo de totale druk te verminderen. Uitlaatgassen bewegen over het algemeen in rotatiepulsen en daarom moeten de uitlaatpijpen zo worden ontworpen dat de krachten die door de beweging van die pulsen weer op de turbolader worden uitgeoefend, worden verminderd. Bovendien helpt het splitsen van een enkele uitlaatpijp in twee buizen met een kleinere diameter om de luchtstroom te versnellen en tevens om de druk in het systeem te verminderen, volgens de vergelijking van Bernoulli.

De wastegates zijn in de testopstelling hoog boven de hoofduitlaat geplaatst, waarmee het team lijkt te proberen de uitlaatgassen zo goed mogelijk richting de achtervleugel te sturen om de prestaties te verbeteren.

Met medewerking van tech-expert Jake Boxall-Legge