Ferrari: Eerste ronde gaat heel belangrijk worden in F1 Japan

Voor Ferrari zag het beeld in de kwalificatie er niet zo goed uit als in Australië: Carlos Sainz noteerde de vierde tijd, Charles Leclerc worstelde nog meer en werd slechts achtste. "Het is moeilijk om nu een beeld te krijgen voor de race", zegt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur tegen Sky Sports. Door een gebrek aan long runs in de tweede vrije training door de regen, moesten die runs in VT3 gedaan worden - een sessie die normaliter draait om de laatste details en kwalificatieruns. "Het zit heel dicht bij elkaar, er zat een tiende tussen de vierde en negende [hij bedoelt achtste] plaats in de kwalificatie. Die groep is dus compact en de eerste ronde gaat heel belangrijk worden", stelt de Fransman.

Op basis van de long runs die wel gereden zijn, wijzen meerdere coureurs Ferrari alsnog aan als geduchte tegenstander op zondag. Ook Red Bull houdt nog rekening met een sterk Ferrari, al weten zij ook dat met name Leclerc het niet makkelijk gaat krijgen vanaf de achtste plaats. "Het is waar dat we de bandendegradatie in de lange run onder controle hadden, dus dat geeft ons een goede uitgangspositie voor de race", aldus Vasseur, die niet helemaal tevreden is met het verloop van de zaterdag. "Het is jammer van de kwalificatie. We hadden kunnen mikken op een beter resultaat",

Vasseur erkent dat Ferrari in de kwalificatie een fout heeft gemaakt. Het team zette Sainz en Leclerc op een nieuwe set van de zachte banden in Q1 om er zeker van te zijn dat zij Q2 zouden bereiken. "En zelfs in Q2 waren we altijd een beetje aan de late kant. We konden in Q3 maar één poging wagen met Charles, terwijl de rest er twee deed. Dat [probleem] is ontstaan in Q1, niet in Q3. Het is jammer, want we hadden een klein beetje beter gekund vandaag", klinkt de lichte teleurstelling in zijn stem.

Gebrek aan tractie

Een groter probleem, zo wijst Vasseur, was bocht 17, de laatste chicane. "Daar viel een gat naar Max, daar moeten we het over hebben. We hebben het over een tiende tussen P4 en P9, het draait dan om details", legt Vasseur uit. "De details zijn belangrijk, daar moeten we ons op concentreren en we moeten zien te begrijpen waarom we zo veel tijd verliezen in de laatste bocht. Het is ook belangrijk om dat uit te vogelen voor de race, want tractie is belangrijk. Je hebt hier maar één recht stuk met DRS, dus dat probleem moeten we voor morgen oplossen."

Over de banden in de race maakt Vasseur zich in ieder geval minder zorgen. "Het belangrijkste is de bandenslijtage en die was goed voor ons. Het toont aan dat we het hier goed kunnen doen en dat we kans maken, maar de positie aan het einde van de openingsronde zal cruciaal zijn. Vooraan in de schone lucht rijden is veel beter. Het is niet makkelijk om in te halen op Suzuka en dertig ronden achter een formulewagen blijven zitten is ingewikkeld. De eerste ronde zal dus cruciaal zijn", besluit de Ferrari-teambaas.