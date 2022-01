Ferrari: “Nieuwe E10-brandstof leidt tot 20 pk vermogensverlies”

De Formule 1-teams worden in 2022 geacht om de eerste stap richting een duurzamere brandstof te zetten met de introductie van E10 – brandstof met een bio-component van 10 procent. Voor de vier actieve motorfabrikanten in de koningsklasse betekent de aangepaste brandstof ook dat er veranderingen moeten worden doorgevoerd aan de krachtbron. Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft daarbij tot dusver opgemerkt dat de overstap op E10-brandstof gepaard gaat met een verlies van vermogen. Hij schat in dat alle fabrikanten een verlies van 20 pk te boven moeten zien te komen.

“De krachtbron is behoorlijk anders dan de huidige, met uitzondering van het hybride systeem”, vertelt Binotto. Tegen het einde van 2021 introduceerde de Scuderia al een nieuw hybride systeem, dat op de toevoeging van enkele sensoren na vrijwel ongewijzigd meegaat naar 2022. “Maar de rest is duidelijk anders, met name de interne verbrandingsmotor. We hebben een nieuwe brandstof die voor 10 procent uit ethanol bestaat. Dat verandert de verbranding aanzienlijk. Alleen al door die andere brandstof verliezen alle leveranciers zo’n twintig pk. Dat betekent dat de verbranding zelf behoorlijk is veranderd. Er lagen dus veel kansen in de ontwikkeling van de krachtbron en we hebben dan ook behoorlijk wat veranderd, vooral in het ontwerp van de verbrandingsmotor zelf.”

Open-minded zoektocht naar innovatie voor chassis

Afgelopen jaar boekte Ferrari grote progressie ten opzichte van 2020, wat het slechtste seizoen van het team sinds 1982 was. De neergang in 2020 werd enerzijds veroorzaakt door een tegenvallend chassis, anderzijds door een ingreep bij de motor na een ‘geheime schikking’ met de FIA. Na een zesde plek in het kampioenschap van 2020 volgde een derde positie in de eindstand van 2021, nadat het team een seizoen lang om die klassering streed met McLaren. Aan de auto van 2021 heeft Ferrari verder weinig dit jaar, want de technische reglementen zijn ingrijpend veranderd. Dat bood de Scuderia de kans om ook op dat vlak naar innovaties te zoeken, stelt Binotto.

“Ik denk dat we het heel open-minded hebben aangepakt door te kijken naar het concept van de auto, wat er wel en niet mogelijk was. Daarbij keken we niet alleen naar de vormen aan de buitenkant, maar ook wat onder het bodywork mogelijk is qua lay-out, ontwerp van de ophanging, architectuur en architectuur van de krachtbron”, legt Binotto uit. Daarbij zou Ferrari interessante dingen hebben gevonden voor de nieuwe auto, die de crashtests al heeft doorstaan en op 17 februari wordt onthuld. “Het team heeft denk ik significante innovaties gevonden en het algemene ontwerp dat we nu afronden, is behoorlijk anders dan het project van 2021.”