Ferrari-duo: Vrijdag van GP-weekend met sprintrace een stuk leuker

De Formule 1 experimenteerde vorig weekend in Monza voor de tweede keer dit seizoen met een sprintkwalificatie op zaterdag. Daardoor verhuist de reguliere kwalificatie naar vrijdagavond en komt de tweede vrije training op vrijdagmiddag als het ware te vervallen. Als gevolg wordt er op de vrijdag nog maar één in plaats van twee uur getraind, alvorens er meteen wat druk op de ketel komt te staan in de kwalificatie.

De enkele vrije training op vrijdag zorgt voor een hectische maar belangrijke oefensessie op vrijdag. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz bevalt het wel: “Voor de vrijdag is het absoluut een verbetering", vertelt Leclerc. "Normaal gesproken verveel ik me een beetje op de vrijdag. In de eerste en tweede vrije training valt er weinig te winnen, maar ook niets te verliezen. Je rijdt wat meer rondjes, dat is altijd goed, maar je krijgt nog zoveel kansen om wat je eventueel hebt verloren in VT1 nog goed te maken.”

“Nu [met de sprintkwalificatie] wordt de eerste vrije training echt een sessie waarin het de moeite waard is om te pushen en om de limiet op te zoeken. Het is goed voor ons coureurs om gewoon de baan op te gaan en meteen te pushen. Het is leuker voor de show. Persoonlijk vind ik de vrijdag een stuk leuker met dit nieuwe format.”

Teamgenoot Carlos Sainz is het eens met Leclerc: “De vrijdag is er voor iedereen duidelijk op vooruit gegaan”, beaamt de Spanjaard. “De eerste vrije training is spannender, omdat je weet dat je geen enkele fout mag maken en je wel wat moet leren. Ook voor de teams, met al die middelen die er tegenwoordig zijn op het gebied van simulaties. Het dwingt je echt om met de tijd mee te gaan, om up to date te zijn en er bovenop te zitten. Je moet echt zorgen dat je op vrijdag meteen al een goede auto hebt staan.”

Zaterdag heeft nog wat aandacht nodig

Hoewel de vrijdag er dus op vooruit is gegaan, erkennen beide Ferrari-coureurs wel dat de opzet met de sprintkwalificatie nog wel de nodige aanpassingen vergt: “Ik heb er in Monza niet zo van genoten [als in Silverstone]”, erkent Leclerc. “Er is nog wel wat ruimte om het in de sprintkwalificatie iets anders te doen. Er zijn al flink wat ideeën gedeeld. Ik denk dat we min of meer wel op dezelfde lijn zitten met z’n allen om voor die sprintkwalificatie gewoon iets anders uit te proberen.”

Ook op dat gebied ondersteunt Sainz de mening van zijn teamgenoot: “Ik ben het eens met Charles, dat we nog een manier moeten zien te vinden om de zaterdag leuker te maken. Op dit moment geeft het niet zoveel vermaak als de kwalificatie op zaterdag. Ik zie niet in hoe een sprintkwalificatie op zaterdag leuker zou moeten worden dan een reguliere kwalificatie, dus die zaterdag moet nog wat leuker worden gemaakt.”

Reversed grid-voorstander Binotto staat open voor andere ideeën

Ferrari-teambaas Mattia Binotto opperde tijdens het Grand Prix-weekend in Italië opnieuw het plan van een sprintrace met een omgekeerde startopstelling. De Italiaan staat echter ook open voor andere ideeën: “Het nieuwe format is nog steeds een positief experiment, als je het bekijkt over het gehele weekend. Het feit dat je op vrijdag al meteen wat actie te zien krijgt is in mijn optiek positief”, aldus de teambaas. “Al met al moeten we het dan ook positief beoordelen, maar hoe kunnen we het verder verbeteren? Er zijn wat plannen voor een omgekeerde startgrid. Als dat niet werkt, weet ik zeker dat er nog wel andere plannen of ideeën naar voren komen in de F1 Commission, met de Formule 1, de FIA en alle andere teambazen. Ik sta dus overal voor open."

"Over het algemeen moeten we het echter beschouwen als een overwegend positief experiment, dat hier en daar wel nog wat verbeterd kan worden. Laten we kijken of er nog betere voorstellen komen vergeleken met het idee dat ik suggereerde.”