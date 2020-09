Ferrari rijdt Grand Prix op Mugello met histiorische livery

Eenmalig is er voor gekozen om de SF1000 in de kleuren te hullen van de eerste F1-auto uit 1950. Die Ferrari 125 F1 was ook rood, maar een tint donkerder dan de kleur waarin de huidige bolides zijn gespoten.

De race op Mugello is in meerdere opzichten bijzonder: op het circuit in Toscane dat eigendom is van Ferrari werd nooit eerder een Formule 1-race gehouden. En voor het eerst zal er dit seizoen ook publiek aanwezig zijn bij een Grand Prix. Weliswaar gaat het slechts om een beperkt aantal toeschouwers (2.880 per dag), maar het is symbolisch te noemen dat het publiek kan terugkeren in Italië, het land dat als eerste in Europa zwaar werd getroffen door het coronavirus.

Bij Ferrari moet men overigens flink aan de bak de komende dagen. Naast het herspuiten van de SF1000’s moet de auto van Charles Leclerc compleet nieuw opgebouwd worden. De Monegask eindigde de Italiaanse Grand Prix op Monza in de bandenstapel. Hoewel hij er zelf ongeschonden vanaf kwam, was de schade aan zijn auto enorm.

Met medewerking van Franco Nugnes