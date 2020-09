Succes Ferrari-talenten in F2 geen hoofdpijndossier voor Scuderia

Ferrari-juniors Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman lijken te gaan uitvechten wie de opvolger wordt van Nyck de Vries als F2-kampioen. Schumacher deed daarbij goede zaken door zaterdagochtend de hoofdrace in Sochi te winnen, waardoor hij zijn leidende positie in de titelstrijd verstevigde. Tegelijkertijd strijdt het trio ook om promotie naar de Formule 1. Ferrari kan in ieder geval iemand stallen bij Alfa Romeo, waar het momenteel Antonio Giovinazzi inzet, terwijl er ook gesprekken zijn met Haas F1 over het onderbrengen van een van de talenten.

Bronnen stellen dat het momentum binnen de Ferrari Driver Academy bij Schumacher ligt, maar er is nog niets beslist. Mekies benadrukt dat Ferrari zich gelukkig mag prijzen met drie goed scorende talenten en hij ziet dat ook niet als een last. “Het levert geen kopzorgen op, het is een goed probleem om te hebben”, zei hij. “Dit is uiteindelijk wat we willen. De jongens doen het heel goed. Mick en Callum boeken significante vooruitgang ten opzichte van vorig jaar en ze zijn solide leiders in het kampioenschap. Robert doet in zijn eerste jaar eigenlijk meteen met ze mee, dus we zijn heel tevreden met hun prestaties. Marcus [Armstrong] en Giuliano [Alesi] lijken het moeilijker te hebben.”

Mekies hamert erop dat Ferrari een luxepositie heeft met Schumacher, Ilott en Shwartzman, die ‘veel stabiliteit en opties voor de toekomst’ bieden. “Daar hebben we de FDA voor. Natuurlijk zijn we ons bewust dat het niet alles mogelijk is als drie jongens ongeveer tegelijkertijd richting promotie werken. Maar ik denk dat wij voldoende kunnen bieden om te garanderen dat we ze de kans geven om hun potentie zo goed mogelijk te tonen. Dat kan nu in de F2, morgen in een test of volgend jaar met meer tests zijn. Dat is ons doel, hoe bouwen we het programma zo dat we ze [de coureurs] in staat stellen om zichzelf zo goed mogelijk uit te drukken?”

Een echte competitie tussen de drie rijders om een plekje in de Formule 1 is er volgens Mekies niet. Hij stelt dat het belangrijker is om te kijken hoe de drie rijders zich ontwikkelen. Wel bevestigde de Fransman dat er plannen zijn om de jonge coureurs in Abu Dhabi te laten testen, naast eerdere mogelijkheden tijdens vrije trainingen. “De young drivers test is een geweldige kans. Dan zullen ze er zeker zijn, bij ons of bij onze partnerteams. Daar ga je ze dus zien, maar het komt wel enigszins laat [om bepalend te zijn in de rijderskeuze voor 2021]. Aan onze zijde is er geen haast om beslissingen te nemen. Vraag me niet om het plan vandaag aan te kondigen, maar er is wel een plan om deze drie jongens ervaring te laten opdoen met een F1-auto. En hopelijk leidt dat ertoe dat ze hun talenten volledig kunnen tonen bij de young driver test.”

Met medewerking van Adam Cooper