Ferrari door stewards op het matje geroepen na incident met Hamilton in de pitstraat waarbij een monteur werd geraakt.

Ferrari is opgeroepen om zich bij de commissarissen van de Formule 1 te melden naar aanleiding van de kennelijk onveilige vrijgave van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van België, waarbij hij bij het verlaten van zijn pitbox een monteur omverreed.

Tijdens zijn pitstop in ronde 20 onder de virtuele safety car had Hamilton net een straf van vijf seconden uitgezeten, omdat de stewards hem verantwoordelijk achtten voor het contact met George Russell in de eerste ronde – wat leidde tot de uitval van de Mercedes-coureur.

Alle vier de banden van Hamiltons auto werden verwisseld, terwijl de monteur die het afstelgereedschap voor de voorvleugel bediende pas probeerde de hoek van de voorvleugel aan te passen op het moment dat Hamilton uit de pitbox werd vrijgegeven.

Hij werd geraakt door de voorkant van de auto van Hamilton en viel op de grond, maar er werden geen verwondingen gemeld bij het incident.

Hamilton reed daardoor zonder de juiste afstelling van de voorvleugel en had daardoor moeite met de voorkant van zijn auto nadat hij was overgeschakeld van de medium- naar de harde banden.

De auto leek tegen het einde van de stint weer beter te reageren, waardoor de Brit een inhaalmanoeuvre kon uitvoeren op Oscar Piastri voor de vierde plaats – maar het is onzeker of hij die positie zal behouden.

Waarom Hamilton een straf van vijf seconden kreeg voor het contact met Russell

George Russell, Mercedes Foto door: Sona Maleterova / Getty Images

De stewards hadden al bepaald dat Hamilton een straf van vijf seconden moest incasseren voor zijn botsing met Russell in de openingsronde, waarbij ze verklaarden dat er voldoende verzachtende omstandigheden waren om deze straf te verlagen ten opzichte van de standaardaftrek van 10 seconden voor vermijdbaar contact.

In dat geval stond in het rapport van de stewards: „Bij het naderen van bocht 5 in de eerste ronde probeerde auto 63 een inhaalmanoeuvre uit te voeren langs de ‘ ’ aan de buitenkant van auto 44 en had voldoende overlap gecreëerd om recht te hebben op raceruimte. Auto 44 bleef aan de binnenkant.

"Tijdens de bocht kreeg auto 44 last van onderstuur en raakte, ondanks een poging om auto 63 te ontwijken door corrigerend te sturen, met zijn linkervoorwiel de rechterzijde van auto 63. De stewards stelden vast dat auto 63 binnen de beschikbare raceruimte bleef en dat de botsing werd veroorzaakt doordat auto 44 niet in staat was voldoende afstand te bewaren.

"De stewards erkennen verschillende verzachtende omstandigheden. Auto 44 had de aanwezigheid van auto 63 opgemerkt, probeerde voldoende raceruimte te laten en deed een oprechte poging om contact te vermijden. De botsing was het gevolg van een verlies aan grip aan de voorzijde en niet van een agressieve of opzettelijke manoeuvre. Bovendien vond het incident plaats in de openingsronde, waarin verminderde grip en krappe raceomstandigheden bekend staan.

"Om deze redenen zijn de stewards, hoewel auto 44 volledig verantwoordelijk was voor de botsing, van mening dat een tijdstraf van 5 seconden, in plaats van de standaard tijdstraf van 10 seconden, de gepaste straf is in overeenstemming met de FIA-richtlijnen voor straffen."