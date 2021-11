Ferrari dicht bij P3: “Alleen maar gefocust op 2022”

Ferrari en McLaren zijn al het gehele seizoen verwikkeld in een stevig duel om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. De Italianen hebben in de voorbije triple-header een belangrijke slag geslagen. De Scuderia heeft nu een voorsprong van 39,5 punten op de Britse rivaal met nog slechts twee races te gaan. McLaren kwam in Mexico, Brazilië en Qatar niet verder dan de zeer teleurstellende score van vier punten.

Ondanks de progressie die Ferrari dit jaar geboekt heeft - het team eindigde vorig jaar als zesde met minder dan de helft van het aantal punten wat nu al gescoord is - stelt teambaas Mattia Binotto dat alle aandacht is uitgegaan naar het project voor 2022. Komend jaar treedt een nieuw reglement in werking. “We hebben de huidige auto nooit echt ontwikkeld”, bevestigt de teambaas. “We hebben heel vroeg in het seizoen wat ontwikkelingen geïntroduceerd, en that’s it. Buiten de power unit dan, maar dat was ook een ontwikkeling met het oog op 2022. Al onze energie is vanaf het begin van het seizoen gestoken in de wagen voor 2022, we hebben geen compromissen gesloten. Het is zelfs nooit in ons opgekomen om minder tijd in 2022 te steken ten gunste van 2021. We wisten aan het begin van het seizoen dat we voor de derde plek konden strijden, we wisten dat het spannend zou worden maar we wisten ook dat ons doel in 2021 niet was om derde te worden maar om alle details als team te verbeteren. De derde stek is daar simpelweg het resultaat van geworden. Als we die plaats vasthouden, dan komt dat doordat de werkwijze van het team sinds de start van het seizoen verbeterd is, en niet omdat de wagen ontwikkeld is.”

Veel progressie

Volgens de Italiaan zijn er buiten de auto en de power unit vele andere aspecten die ervoor gezorgd hebben dat Ferrari een goede stap voorwaarts heeft kunnen maken: “Het raceteam heeft sinds de start van het seizoen veel progressie geboekt qua strategie, de communicatie met de rijders, het begrijpen van wat we aan het doen zijn. Ook qua bandenmanagement is er veel verbeterd. Het team heeft sinds Paul Ricard veel kleine tools, methodologieën, ontwikkeld om beter te worden. Over het geheel gezien boeken we als team vooruitgang en dat is geweldig, zeker met het oog op 2022.”