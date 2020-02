Ferrari noemt tijd en plaats voor presentatie nieuwe F1-auto

De Italiaanse renstal heeft ervoor gekozen om de launch dit jaar in het historische Romolo Valli-theater in Reggio Emilia te houden, op zo'n 30 kilometer van de fabriek in Maranello. Als reden hiervoor noemt Ferrari het feit dat 223 jaar geleden in deze stad de Italiaanse driekleur is geboren, de vlag van het hedendaagse Italië. De presentatie zal live worden uitgezonden op de Facebook-pagina van Ferrari en begint om 18.30 uur.

Ferrari is met de presentatie op 11 februari nog altijd het eerste team dat het doek trekt van de wagen voor 2020. Renault, McLaren, Mercedes en AlphaTauri, zoals Toro Rosso nu heet, presenteren hun bolides in de dagen erna. Red Bull heeft nog geen datum bekendgemaakt voor de lancering van de RB16, maar naar verluidt is deze op woensdag 12 februari.

Het officiële baandebuut van de nieuwe Ferrari Formule 1-auto vindt een week na de launch in Reggio Emilia plaats, op 19 februari, wanneer de eerste collectieve test begint op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Charles Leclerc op het podium van Autosport International: