Fire-up: Zo klinkt de Ferrari F1-motor voor 2020

Ferrari presenteert de wagen op 11 februari in een oude theater in Reggio Emilia, maar het geluid van de nieuwe bolide van de Scuderia is al onthuld. Ferrari heeft net als Mercedes en McLaren - dat een Renault-krachtbron gebruikt - het rauwe gebrul van de motor prijsgegeven door hem eens aan te zetten.

Dat gebeurde op woensdagavond in het hart van de autosportafdeling in Maranello. Technici, management en ander personeel lieten de motor een halve minuut werken en deelden het resultaat op Twitter. Het team werkt momenteel hard aan de voorbereidingen voor de wintertest, die op 19 februari begint en dit jaar twee keer drie dagen in beslag neemt. Door deze update van Ferrari is er nog maar één motorfabrikant waarvan we nog geen fire-up hebben gehoord: Honda.