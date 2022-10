Max Verstappen en Red Bull Racing doen voorlopig uitstekende zaken in het F1-kampioenschap 2022. Carlos Sainz weet dat het lastig wordt om de Nederlander nog van de rijderstitel af te houden. Sainz zelf ligt al uit die strijd, maar teamgenoot Charles Leclerc maakt nog kans. Bij de constructeurs leidt Red Bull ook met een riante voorsprong, maar die strijd kan nog niet worden beslist in Japan. Ferrari lijkt zich echter niet meer bezig te houden met de stand, want volgens de Madrileen is het doel nu om elke race te winnen en zich daarmee voor te bereiden op volgend jaar.

Op Suzuka krijgt de Scuderia weer een kans. De mannen uit Maranello staan alweer een tijdje droog. De laatste overwinning was in Oostenrijk. Met een eventuele zege stelt Sainz ook het titelfeestje van Verstappen uit, al is dat niet specifiek het doel. "We gaan er alles aan doen om te winnen, waardoor ook hun succes vertraagt", zegt Sainz. "Het is al even geleden dat we wonnen, maar het doel is om gewoon alles te winnen. We weten dat Verstappen vroeg of laat toch kampioen wordt. Met die zeges bereiden we ons voor op 2023. Het is niet specifiek de bedoeling om zijn titelwinst uit te stellen. We weten dat 'ie hem toch wel pakt. Als Ferrari zijnde willen we zegevieren, blijven leren en weekenden perfect uitvoeren. Dat zorgt voor zelfvertrouwen en dat brengt Ferrari meer succes."

Het gevecht op de baan met Red Bull is volgens Sainz nog wel een interessante. "Het winnen van op z'n minst één zege voor het einde van dit jaar moet ons al motiveren en een goed gevoel geven. Dit betekent dat we een perfect weekend moeten hebben, dat is wat we nu nodig hebben", aldus Sainz. "Op Zandvoort en Spa hadden we het tempo niet, maar op Monza en Singapore ging het al beter. We waren misschien niet sneller dan Red Bull in de race, maar wel meer in het gevecht. Suzuka moet ons liggen. Het bestaat uit lange rechte stukken, met medium en snelle bochten. Dit moet bij onze auto passen. Onze wagen is vrijwel overal snel, maar het ligt er puur aan hoe we het ten opzichte van Red Bull doen."

FIA kiest te vaak voor veiligheid

Maar voordat de blik definitief op Japan gaat, wil Sainz nog terugkomen op de race in Singapore. Vanwege een hevige regenbui werd de start van de Grand Prix met een uur vertraagd. Tegen de tijd dat het veld in gang werd geschoten, was het droog genoeg voor intermediates en daar baalde de Spanjaard van. Volgens hem was het ideale moment om te gaan toen het licht aan het einde van de pits op groen ging, maar stelde de veertig minuten durende startprocedure alles uit. Sainz vindt dat de FIA te vaak de veiligste kant kiest.

"Naar mijn idee is de FIA eerder te voorzichtig dan te riskant. Het is hun verantwoordelijkheid om de show veilig te houden, terwijl de verantwoordelijkheid van het creëren van de show weer bij F1 ligt. Ik heb het gevoel dat de FIA echter altijd voor de veiligste kant zal blijven kiezen", blikt Sainz terug op afgelopen zondag. "Het perfecte moment om te gaan was eigenlijk toen ze groen licht gaven, maar een proces van veertig minuten vertraagde de boel. We kregen het volkslied en de rondjes naar de grid. Tijdens dat proces was de baan al droog genoeg voor intermediates. Ik vond dat hele gebeuren alles vertragen. Mijns inziens was de tijd rijp toen we de baan op mochten."

