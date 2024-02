De stemming zit er goed in bij het Formule 1-team van Ferrari nu de nieuwe SF-24 aan de wereld is getoond. Teambaas Frederic Vasseur vertelde al dat het doel was om de bestuurbaarheid van de auto te verbeteren en coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc zien een verbeterde bolide. Zij zijn optimistisch over de mogelijkheden van hun nieuwe strijdwapen.

"Ik vind de auto er mooi uit zien, ook met de gele en witte strepen over het bodywork. Natuurlijk is het enige waar ik echt in geïnteresseerd ben hoe de auto op de baan presteert. Dat is het enige wat telt", begint Leclerc tijdens de presentatie. "De SF-24 moet minder gevoelig en beter te besturen zijn. Dat hebben wij als coureurs nodig om goed te kunnen presteren. Ik verwacht dat de auto een stap voorwaarts op meerdere gebieden is. De eerste indruk die ik uit de simulator heb, geeft mij het gevoel dat dit is wat we wilden." Het doel voor Ferrari is volgens de Monegask – die in de winter zijn contract nog verlengde – meer dan duidelijk: "Dit seizoen willen we altijd vooraan meedoen. Dat willen we ook voor de fans, want als we winnen dan zullen we de overwinning aan hen opdragen."

Waar Leclerc al weet dat hij in 2025 ook in het Ferrari-rood rijdt, moet Carlos Sainz op zoek naar nieuw onderdak. Ferrari trok Lewis Hamilton voor volgend seizoen aan en Sainz is het kind van de rekening. Ondanks dat gegeven, houdt ook de Spanjaard de moed erin. "Toen ik de SF-24 voor het eerst zag, kon ik niet wachten om erin te springen!", vertelt een optimistische coureur. "Ik kijk er naar uit om te zien of het gevoel dat ik in de simulator voelde overeenkomt met wat op de baan zien. We hebben allemaal het gevoel dat dit is wat we wilden. Het doel is dat de auto beter bestuurbaar is en dat we daarmee een stabielere race pace kunnen laten zien. Dat is de basis om mee te kunnen doen voor de winst."

Sainz legt ook uit hoe hij en zijn teamgenoot bij de ontwikkeling waren betrokken. "We hebben ons best gedaan om nauwkeurige feedback te geven. Ik weet zeker dat de mensen in Maranello goed naar ons hebben geluisterd", aldus de Madrileen.