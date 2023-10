Max Verstappen was snelste gegaan in alle drie de vrije trainingen voor de GP van Mexico en zette die lijn voort tijdens de eerste twee delen van de kwalificatie, maar moest aan het begin van Q3 toezien hoe zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz onder zijn tijd dook. Vervolgens slaagde de drievoudig wereldkampioen er met zijn laatste vliegende ronde niet in om sneller te gaan dan de twee Ferrari’s, die zodoende van de eerste startrij vertrekken op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Dit terwijl de Scuderia tijdens de vrije trainingen nog niet de snelheid leek te hebben om Red Bull te kunnen bedreigen.

“Dit was een hele vreemde”, kijkt Sainz terug op de kwalificatie. “Het hele weekend worstel ik om een een goede ronde bij elkaar te rijden, de eerste keer dat ik het voor elkaar kreeg was tijdens mijn run in Q3. Ineens stond ik op P1, waarna Charles nog een halve tiende sneller ging dan ik. Ik heb moeite om te begrijpen hoe het komt dat we ineens een halve seconde sneller gaan en een ronde later weer een halve seconde langzamer zijn. Het is hier heel lastig met de banden en de auto voelt heel vreemd op dit circuit, maar we slaagden erin om een goede ronde neer te zetten toen het telde.”

Leclerc, die vorige week ook al de pole pakte in Austin, liet eerder nog weten niet op de pole-position te rekenen in Mexico, gezien de achterstand waarop Ferrari na de trainingen op vrijdag stond. Als de Monegask na de kwalificatie de vraag krijgt of hij het gevoel had dat de auto het zojuist behaalde resultaat in zich had, antwoordt hij dan ook: “Absoluut niet. Maar dit is het tweede weekend op rij dat we dit zeggen, dus misschien dat de mensen ons nu niet meer geloven. Maar om eerlijk te zijn had ik echt niet verwacht om hier op pole-position te staan.”

Eerder op zaterdag reden Leclerc en Sainz in de derde training nog de dertiende en vijftiende tijd. “We hadden het idee dat we nog vrij veel tekort kwamen na VT3”, vervolgt Leclerc. “Maar om een of andere reden vielen de puzzelstukjes op hun plek en wisten we op nieuwe banden veel tijd te vinden.” De pole in Mexico is zijn vierde van het seizoen. Een zege is er dit jaar nog niet behaald. Leclerc: “Ik ben nu al met mijn gedachten bij de race, want na al die pole-positions wordt het eens tijd dat we de eerste startplek gaan omzetten in een overwinning. Het zal echter heel moeilijk worden.”

Ook Sainz verwacht een lastige race. “We zijn met veel brandstof in de auto niet zo sterk als met weinig brandstof”, merkt hij op. “Onze auto doet het een stuk beter op nieuwe banden. We zullen zien hoe het ons vergaat in de race als we de banden langer in leven moeten houden en tegelijkertijd die Red Bull achter ons moeten zien te houden.“

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Mexico