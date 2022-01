Ferrari-coureurs maken deze week al eerste F1-meters van 2022

Wie denkt dat Ferrari er vroeg bij is dit jaar en nu al de auto voor het nieuwe F1-seizoen gereed heeft, heeft het mis. Er zal namelijk vier dagen getest worden met de SF21, de auto van het afgelopen seizoen waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. een derde plek in het constructeurskampioenschap veiligstelden. Naast de beide vaste coureurs komt ook reserverijder Robert Shwartzman uitgebreid in actie. De Rus opent de testsessie op dinsdag en zal hem op vrijdag ook afsluiten. Leclerc neemt de woensdag voor zijn rekening, Sainz komt op donderdag de baan op.

De januari-test is een traditie voor het team van Ferrari en dient eigenlijk als opwarmertje voor het nieuwe seizoen. De vierdaagse test geeft de coureurs, ingenieurs en monteurs namelijk de kans om weer op stoom te geraken na de feestdagen, de nodige personele zaken uit te testen en allerlei procedures uit te proberen of bij te spijkeren.

Vanwege het nieuwe technische reglement hoeven de teams niet langer te testen met auto’s die een aantal jaar oud zijn. Ferrari mag deze week op Fiorano dus gewoon kilometers maken met de SF21 van afgelopen jaar. Vooral voor Shwartzman is het een waardevolle gelegenheid om Formule 1-ervaring op te doen, nadat hij 42 dagen geleden in Abu Dhabi ook al 73 ronden mocht afleggen met de SF21.

Na de vierdaagse test op Fiorano zijn alle ogen in Maranello gericht op 17 februari. Op die dag wordt het doek getrokken van de 674, de codenaam van de nieuwe Formule 1-bolide van de Italiaanse renstal voor 2022.