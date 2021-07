Ferrari-coureurs over Hongarije: “Zege iets te optimistisch”

Na een dramatisch 2020 gaat het dit jaar beter met het team van Ferrari. Er werden al meerdere podiums gescoord en de Italianen zijn met McLaren in een stevig gevecht verwikkeld om de derde plaats bij de constructeurs. In de GP van Groot-Brittannië reed Charles Leclerc zelfs lang vooraan na de clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de eerste ronde. Vlak voor het einde werd hij echter ingehaald door de zevenvoudig wereldkampioen en zo won Hamilton zijn 99e F1-race.

De tweede plek op Silverstone zorgt niet voor pessimisme bij Leclerc richting Hongarije: “Het is goed om optimistisch te zijn en dat willen we allemaal na de goede prestaties in de laatste drie races. Maar aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn en ondanks dat we in een goede vorm verkeren, denk ik dat een overwinning in Hongarije misschien iets te optimistisch is. Realistisch gezien zijn we blij als we achter de twee topteams kunnen zitten.”

Teamgenoot Carlos Sainz Jr. is het eens met zijn teamgenoot. “Boedapest is tegenwoordig eigenlijk bijna een hogesnelheidscircuit met deze wagens. In Monaco en Baku zijn een hoop bochten die je in de tweede of derde versnelling neemt, in Hongarije zit je in de tweede sector constant in de vierde of vijfde versnelling dankzij de hoge downforce van de bolides. Het is niet meer een langzaam circuit zoals vroeger. Ik denk niet dat het een hele goede baan voor ons is, maar dat we wel een goede kans hebben om meteen achter Red Bull en Mercedes te zitten. Downforce is nog steeds super belangrijk en daar zijn die teams beter in en daarom zouden ze voor ons moeten staan.”