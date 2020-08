Ferrari-controverse laat ‘zure nasmaak’ achter bij concurrentie

Ferrari kende al een moeilijk begin van 2020, maar het totale gebrek aan topsnelheid werd tijdens de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps nog maar eens pijnlijk duidelijk. Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwamen op de dertiende en veertiende plaats aan de finish. Die laatste maakte nog een aardige start, maar het duurde maar even voordat hij buiten de top-tien viel. Het geploeter van Ferrari komt nadat het team in februari een geheime schikking trof met de FIA, dat onderzoek had ingesteld naar de legaliteit van de krachtbron waar de Scuderia in 2019 mee reed. Hoewel de concurrentie meermaals aangedrongen heeft tot het openbaar maken van de details, houden de betrokken partijen de kaken stevig op elkaar in de hoop dat de rel over zal waaien. Red Bull-teambaas Christian Horner maakte zondag echter van de gelegenheid gebruik om zijn frustraties over de schikking nog eens onder de aandacht te brengen.

“Het hele gebeuren heeft voor ons een zure nasmaak”, zei Horner. “Je kunt natuurlijk je eigen conclusies trekken op basis van de huidige prestaties van Ferrari. Er zijn races die we vorig jaar hadden moeten winnen als zij met een andere motor hadden gereden, afgaande op het verschil in snelheid. Het is natuurlijk best zwaar, maar ze hebben zich de afgelopen jaren gewoon op de verkeerde dingen gericht. Het is duidelijk dat ze problemen hebben met wat er uiteindelijk in die schikking besloten is.”

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff sprak in het verleden ook al over de druk die zijn team te verwerken kreeg als gevolg van de sterke Ferrari’s in 2018 en 2019. De Oostenrijker kon zich vinden in de woorden van Horner. “Ferrari is een iconisch merk en er werken fantastische mensen aan deze auto’s”, beschreef Wolff. “Het is moeilijk om er iets over te zeggen, ik wil verder geen olie op het vuur gooien. Maar we werden de afgelopen flink onder druk gezet, we hebben daar moeite mee gehad. We hebben er zelfs personeel door verloren, mensen die het wat betreft hun gezondheid niet meer aan konden. En dat is waarom ik me kan vinden in de woorden van Christian.”

Wolff zei eerder dat Ferrari vraagtekens moest zetten bij de beslissingen ‘die bepaalde leden van het team’ genomen hebben. Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto was teleurgesteld en boos na de Belgische GP.

Met medewerking van Luke Smith