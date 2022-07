De Ferrari F1-75 is momenteel de snelste auto van het veld en dat komt juist op een technische baan als de Hungaroring het meest naar voren. Charles Leclerc eindigde de vrijdag als allersnelste en wist McLaren-coureur Lando Norris op twee tienden te zetten. De Monegask meldt in de eerste sessie op zoek te zijn geweest naar de juiste afstelling en dat hij deze in de tweede training gevonden had. Zijn directe concurrent Max Verstappen werd op bijna drie tienden gezet. Ferrari heeft een flinke margé in de aanloop naar de kwalificatie, maar dan moet deze wel droog blijven. De voorspelling is momenteel dat de zaterdag volledig nat verloopt en dan staan de Italianen weer voor heel andere uitdagingen.

Kan Ferrari dit tempo vasthouden? "Ik heb geen idee. Het lijkt erop dat we morgen regen krijgen, dat moeten we dan de baas worden. Het is in de regen altijd ontzettend lastig om de banden in de juiste window te krijgen. Dit gaat ook dan onze eerste prioriteit zijn. Hopelijk lukt dat en zorgen we daarmee voor eenzelfde voorsprong", zegt Leclerc. Op de vraag of ze zich in de trainingen goed hebben voorbereid op de droge omstandigheden voor zondag, antwoordt de Ferrari-coureur. "Ja dat hebben we. Het was een zeer productieve dag. Aan mijn auto hebben we flink wat dingen veranderd. De eerste training was nogal tricky, maar in de tweede zaten we op het juiste spoor. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het juiste hebben gedaan in de aanloop naar zondag."

Teamgenoot Carlos Sainz lijkt zich elk weekend beter en beter te voelen in de bolide. De Spanjaard liet zich in de eerste training meteen zien en was te spreken over de balans in de auto. "Ik voelde me zeer comfortabel", trapt hij af. "Maar logischerwijs zijn er altijd zaken die beter kunnen. In de tweede sessie hebben we diverse afstellingen geprobeerd, waardoor ik wat vertrouwen en performance verloor. We weten wel waarom dit gebeurde, dus we verwachten morgen en zondag terug te kunnen gaan naar hoe ik me in de eerste training voelde. Hopelijk zijn we dan weer wat competitiever."

Zoals vermeld is de kans groot dat de kwalificatie nat verloopt. Na die sessie gaan de auto's in parc fermé en mag er niets meer veranderd worden. Voor zondag is de voorlopige voorspelling dat er geen regen komt. Hoe moeilijk is het dan om de juiste afstelling te vinden? "Erg moeilijk", vervolgt Sainz. "Maar vandaag was een goede dag om dit te testen, de omstandigheden waren stabiel. Het is ons gelukt om een aantal onzekerheden weg te nemen. Het was een interessante vrijdag, laten we het een testdag noemen." Van de softs had Sainz graag meer informatie gewild. "In mijn eerste vliegende rondje kon ik het niet goed samenbrengen. Daarnaast had ik veel last van verkeer, maar ik heb er vertrouwen in dat we zaterdag en zondag sneller gaan zijn."

Video: De snelste ronde van Charles Leclerc