Ferrari-chef Vasseur houdt deur open voor 'megaprofessionele' Sainz

Carlos Sainz kreeg nog voor aanvang van het seizoen te horen dat er door de komst van Lewis Hamilton volgend seizoen geen plaats meer voor hem zou zijn bij Ferrari. Hoewel Sainz baalde van die beslissing en met een overstap naar Williams op korte termijn ongetwijfeld een stap achteruit zet, heeft de Spanjaard zich nooit negatief uitgelaten over de Scuderia, zijn teambaas Fred Vasseur of de keuze voor Hamilton.

Sterker nog: in gesprek met de Spaanse tv-zender DAZN liet Sainz zich onlangs opmerkelijk positief uit over het team. Hij zei zelfs dat hij de keuze van de Italianen voor Hamilton volkomen begrijpt. "Misschien is het moeilijk uit te leggen, maar er is gewoon niets mis [in de relatie] tussen mij en Ferrari. Het is dat een zevenvoudig wereldkampioen heeft besloten dat het laatste hoofdstuk van zijn sportieve carrière bij Ferrari moet zijn, en ik ben daar een beetje het slachtoffer van."

Dat het ook aan de andere kant wel goed zit met de relatie blijkt wel uit de warme woorden die de Franse stalbaas Frederic Vasseur voor Sainz overheeft. "Ik heb enorm veel respect voor Carlos. Voor wat hij de afgelopen jaren voor het team heeft gedaan, maar vooral de laatste twee jaar met mij [als teambaas]", zei Vasseur in Monza, na de door Charles Leclerc gewonnen Grand Prix van Italië. "Ik heb van dichtbij kunnen zien wat hij vorig jaar heeft gedaan, vooral toen we problemen hadden. Hij was in staat om het team te pushen. Om terug te komen met de pole in Monza, om te winnen in Singapore." Dat zetje van Sainz had niet alleen het team, maar ook Leclerc vorig jaar hard nodig, vervolgt Vasseur. "Het motiveerde ook Charles om te reageren en hij heeft daarna een aantal eerste rijen [op de grid] op rij gereden."

Vasseur prijst de manier waarop Sainz in de winter met de komst van Hamilton is omgegaan. "Ik weet heel goed dat de situatie niet makkelijk was aan het begin van het seizoen, maar hij is megaprofessioneel. We hebben afgelopen winter een discussie gehad en samen afgesproken om te pushen tot de laatste bocht van de laatste ronde van het seizoen en hij doet het erg goed." De Fransman voegt er aan toe dat hij in de toekomst zeker weer met Sainz zou willen samenwerken, mocht die mogelijkheid zich voordoen. "Ik zou meer dan blij zijn om Carlos weer in m'n team te hebben. Ik zal een zeer goede relatie met hem blijven houden."