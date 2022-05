Voor de vijfde race van het Formule 1-seizoen 2022 reist het circus af naar Miami, waar voor het eerst de Grand Prix van Miami wordt georganiseerd. De krachtmeting belooft bovendien de vijfde ronde te worden in de strijd tussen Red Bull Racing en Ferrari, die tot dusver met kop en schouders boven de rest van het veld uitsteken. In Imola werd de Scuderia op eigen terrein verslagen door de Oostenrijkse formatie en dat maakt het team vastberaden om terug te slaan in Florida. Zo kondigde teambaas Mattia Binotto na de GP van Emilia-Romagna al aan dat er een medium tot low downforce-pakket wordt meegenomen naar de Verenigde Staten om de achterstand qua topsnelheid goed te maken.

Daarnaast introduceert Ferrari in Miami eerder dan gepland het nieuwe en verbeterde ERS-pakket. Daardoor krijgen Charles Leclerc en Carlos Sainz de beschikking over meer vermogen, terwijl de betrouwbaarheid is verbeterd. Aanvankelijk was het team van plan om beide coureurs tijdens de GP van Spanje van de tweede verbrandingsmotor te voorzien, maar daar is verandering in gekomen. Sainz moest in Imola al naar zijn tweede motor wisselen nadat er een alarm afging en de motor moest worden uitgeschakeld. Schade is er echter niet en dus kan de Spanjaard de eerste krachtbron gewoon gebruiken tijdens de trainingen in Miami.

Teamgenoot Leclerc voltooide de eerste vier races met zijn eerste krachtbron, maar stapt volgens informatie van onze collega’s van Motorsport.com Italië in Miami over naar zijn tweede verbrandingsmotor. Die keuze heeft Ferrari niet gemaakt vanwege zorgen omtrent de betrouwbaarheid van de eerste motor, aangezien duurtests op de testbank juist hebben aangetoond dat de V6-turbomotor met een krachtigere mapping gebruikt kan worden zonder gevolgen voor de betrouwbaarheid. De kans is dus groot dat Ferrari met deze motorwissel een strategische keuze maakt, waarmee het hoopt een slag te slaan in de strijd met Red Bull. Tegelijkertijd is men nog altijd in afwachting van het eerste grote pakket met upgrades, dat tijdens de Spaanse GP in Barcelona op de F1-75 wordt verwacht.