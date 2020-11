Derde stek nog mogelijk voor Ferrari? "Wordt een lastig verhaal"

Waar de wereldtitels al zijn vergeven, zit de spanning voor het resterende drieluik vooral in de strijd om P3 bij de constructeurs. Racing Point heeft die positie in handen, maar McLaren en Renault zitten de roze brigade op de hielen. Met 24 punten achterstand is Ferrari ook nog niet kansloos. Een derde plek bij de constructeurs zou de pijn van een mislukt 2020 iets verzachten voor het merk uit Maranello, ook zeer zeker voor de bankrekening.

Ferrari moet hopen op misstap van concurrenten

"Het is in ieder geval wel ons doel om derde te worden bij de constructeurs. Maar reëel gezien gaat dat moeilijk worden, heel moeilijk zelfs. We hebben er echt drie perfecte weekenden voor nodig", laat Leclerc tijdens de online persconferentie in Bahrein aan onder meer Motorsport.com weten. Daarnaast moeten de resultaten van rivalen ook nog een beetje mee zitten. "Maar we moeten de focus volledig op onszelf hebben en dan maar zien of het wel of niet lukt. Het ligt er natuurlijk maar net aan hoe goed wij het doen, maar ook hoe consistent de andere teams zijn tijdens de komende raceweekenden."

Hoopgevend lijkt in ieder geval dat Ferrari een stap voorwaarts heeft gezet met de SF1000, al moet dat volgens Vettel ook weer niet worden overdreven. "Ik denk dat het vooral draait om het begrijpen van de eigen auto. De upgrades die we in de voorbije races hebben meegebracht, hebben maar weinig veranderd aan de daadwerkelijke prestaties van onze auto. Maar die veranderingen hebben wel geleid tot een beter begrip van de wagen. Daardoor leken we relatief gezien, in vergelijking met onze concurrenten dus, misschien iets sterker."

Leclerc heeft geleerd van fout in Turkije

Dat leidde in Turkije tot een podiumplek van de Duitser, al rekent Vettel niet meteen op een herhaling van zetten in Bahrein. "Nou, in de woestijn is het meestal droog hè. Daardoor zal het een stuk lastiger worden om het podium weer te halen." Zijn bezoekje aan het ereschavot in Istanbul koestert hij trouwens nog steeds. "Of dat de mooiste podiumplek uit mijn carrière is geweest? Er zat in ieder geval behoorlijk wat tijd tussen tussen mijn 120ste podiumplek en die in Turkije. Maar ik herinner me die 120 eerdere bezoekjes aan het podium niet allemaal, dat is de luxe als je veel te kiezen hebt. Maar het was in ieder geval fijn. Het smaakte wel iets anders, omdat ze in Turkije geen champagne op het podium hadden, maar ik heb er wel van genoten."

Waar Vettel het podium daadwerkelijk mocht bezoeken, leek Leclerc lange tijd op weg naar minimaal P3. Hij vergooide het echter in de laatste sector van Istanbul Park, een fout waar hij naar eigen zeggen van heeft geleerd. "Er speelden eigenlijk twee dingen. Om te beginnen was ik gewoon te optimistisch. Ik miste mijn rempunt, niet eens riant maar wel net genoeg om de bocht niet meer te kunnen halen. Ten tweede was de auto enorm vies. Ik probeerde in mijn spiegels te kijken of er iemand aankwam, maar zag helemaal niks. Maar goed: de conclusie is dat ikzelf iets meer marge had moeten inbouwen."

VIDEO: Hoe kan Ferrari weer gestaag uit het dal klimmen?