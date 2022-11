Charles Leclerc vroeg tijdens de Grand Prix van Brazilië of hij van positie mocht wisselen met Carlos Sainz. De Monegask gaf als motivatie dat extra punten belangrijk waren voor de strijd om de tweede plek in het kampioenschap. Zijn Spaanse teamgenoot reed - na een keurige race - op de derde plek en de Scuderia besloot het tweetal niet te laten wisselen. Leclerc zegt dat dit scenario voor de Grand Prix besproken was en dat er consensus was. Dat het uiteindelijk niet in de praktijk gebracht werd, zorgde voor een teleurgestelde Leclerc. "Ik begreep echt wel dat het om een podium voor Carlos ging, maar normaal gesproken vraag ik dit soort dingen ook niet", trapt Leclerc af. "Ik vroeg het omdat we hier voor de race nog over hadden gesproken. Om de een of andere reden veranderden we van gedachten in het heetst van de strijd. Dat was frustrerend, maar het is niet anders."

Twee factoren

Ferrari laat weten dat er twee factoren in het spel waren, waardoor het ervoor koos om zich niet met de posities van beide heren te bemoeien. Het eerste risico was dat Sainz door een overtreding van de safety car-regels wellicht een tijdstraf van vijf seconden zou krijgen, dit door de verwarring over de positie van Yuki Tsunoda op de baan. Het andere risico was dat Leclerc op de hielen gezeten werd door Fernando Alonso en Max Verstappen. Dit betekende dat er een kans was dat Sainz nog meer plekken zou verliezen. Dat was een te groot risico voor het constructeurskampioenschap, waarin Ferrari met Mercedes vecht voor P2. De Scuderia heeft negentien punten voorsprong.

"Het wisselen van de auto's op het laatste rechte stuk was erg lastig. Charles had Fernando en Max vlak achter zich. Dat was te gevaarlijk", zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto. "Er was echter meer dan dat. We wisten dat er onderzoek werd gedaan naar wat er gebeurde met Tsunoda achter de safety car. Vrij kort daarna liet de wedstrijdleiding weten dat er niets aan de hand was. Uiteindelijk hadden we een prima voorsprong, maar zonder uitspraak was het best riskant geweest. Een straf van bijvoorbeeld vijf tellen zou betekenen dat Carlos meer dan één positie zou verliezen. Voor het kampioenschap was het verstandiger om de posities zo te laten."

In het kampioenschap bij de rijders staan Leclerc en Sergio Perez allebei tweede met 290 punten. De mogelijkheid om Checo in de tussenstand voor de Monegask te krijgen mislukte, omdat Verstappen in de laatste ronde weigerde aan de kant te gaan voor zijn Mexicaanse teamgenoot.

Video: Motorsport.com blikt terug op de spectaculaire Grand Prix van Brazilië