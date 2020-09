Het Italiaanse team kon het eigen feestje op het circuit van Mugello geen glans geven. Charles Leclerc reed in de beginfase nog knap derde maar zakte weg tot de achtste positie, teamgenoot Sebastian Vettel kwam niet verder dan P10. Veel topmannen van het legendarische merk waren aanwezig bij de Grand Prix van Toscane en zagen de misère met lede ogen aan.

Onder de genodigden ook Ferrari CEO Louis Camilleri. De Egyptenaar loopt naar eigen zeggen niet weg voor de enorme problemen bij het raceteam: “Luister, we zitten nu in een dal en we weten dat we in dat dal vastzitten. Het is een samenloop van factoren maar alles wat ik erover zeg komt over als een excuus. En we houden niet van excuses. Wat telt is de focus op de problemen waarmee we kampen en hard werken met toewijding om terug te keren naar de posities waar we vinden dat we horen.”

Het feit dat de reglementen rondom het chassis en de motor voor 2021 grotendeels bevroren zijn, biedt weinig hoop voor de toekomst. Op de vraag of er hoop is dat men volgend jaar beter voor de dag gaat komen, zei Camilleri: “Realistisch gezien gaat het lastig worden. In de Formule 1 vecht je altijd tegen de klok, zowel op de baan als qua ontwikkeling. Er is geen geheim wapen. We hebben dus tijd nodig. Ik hoop dat we met wat meer flexibiliteit in de reglementen volgend jaar in elk geval een stap kunnen maken ten opzichte van waar we nu staan. Petje af voor Mercedes, zij hebben ongelofelijk werk geleverd. We zullen in 2022 wel zien, wanneer de nieuwe reglementen voor een reset zorgen. Daarop is onze hoop gevestigd.”

Ondanks de huidige vorm is Ferrari niet van plan om de sport te verlaten: “Ferrari en de Formule 1 zijn met elkaar verbonden. Kan je je een Formule 1 zonder Ferrari voorstellen? Of andersom? We zijn er sinds het begin en wij zijn daarin het enige team. Anderen komen en gaan. En ja, historie zorgt ook voor druk. Dus we kijken uit naar de volgende duizend races.”

Met medewerking van Erwin Jaeggi