Ferrari CEO: "Bevriezing motorregels tegen de geest van de F1”

Red Bull moet het vanaf het Formule 1-seizoen 2022 zonder Honda doen, dat zich na 2021 terugtrekt uit de sport. In de zoektocht naar een nieuwe motorpartner ving Red Bull al bot bij Mercedes en Ferrari. Enkel Renault is in theorie beschikbaar, al liep de relatie tussen Red Bull en de Franse constructeur in de periode voor de overstap naar Honda behoorlijk mis.

Een alternatief dat door Red Bull onderzocht wordt is om het intellectuele eigendom van de motoren van Honda te kopen en de krachtbronnen zelf te blijven runnen. Daar komen echter enkele complicaties bij kijken, want Red Bull heeft momenteel niet de know-how of infrastructuur om motoren te ontwikkelen. Daarom maakt Red Bull zich sterk voor een bevriezing van de motorontwikkeling, zodat de motoren die Honda voor 2021 bouwt verder gebruikt zullen kunnen worden.

Red Bull legde het bevriezen van de reglementen als harde voorwaarde op tafel om actief te blijven in de Formule 1. Het team wil voor 15 november duidelijkheid hebben over die optie. Mercedes-chef Toto Wolff heeft begrip voor de situatie van Red Bull en sprak al zijn steun uit voor de bevriezing, maar Ferrari ligt nog steeds dwars. In een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport sprak Ferrari CEO Louis Camilleri zich uit tegen het bevriezen van de motorontwikkeling.

“We zijn fel tegen het bevriezen van de krachtbronnen omdat dat tegen de geest van de Formule 1 is”, aldus Camilleri. Ferrari is historisch gezien een team dat de ontwikkeling van de motoren hoog in het vaandel draagt, maar dat is niet de enige reden waarom de Scuderia dwarsligt. "Ook de push van de FIA om duurzamere brandstof te verbruiken zou er volgens Ferrari voor zorgen dat een bevriezing in 2022 niet mogelijk is."

“De F1 heeft ook ambitieuze doelen wat betreft de duurzaamheid. Vanaf 2022 introduceren de reglementen een nieuwe brandstof met 10 procent ethanol. De FIA wil zo snel mogelijk naar 100 procent, idealiter het jaar daarop, en daar is onvermijdelijk de ontwikkeling van enkele motoronderdelen. Het is een heel gecompliceerd onderwerp en we zijn actief in gesprek met alle betrokken partijen. Ik denk dat het trouwens belangrijk is om te benadrukken dat de huidige reglementen al een bevriezing bevatten voor 2023.”

Camilleri denkt niet dat het vertrek van Honda een sneeuwbaleffect kan veroorzaken en meer constructeurs tot nadenken zal doen zetten. “Ik denk niet dat dat zal gebeuren, maar het belicht wel de nood om de eigenschappen van de krachtbron van de toekomst te gaan definiëren”, legt Camilleri uit. "Met de FIA, Liberty Media en de motorbouwers moeten wij de soms tegenstrijdige doelen van innovatie, duurzaamheid en kostprijs in balans gaan brengen."

