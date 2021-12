Sainz nam het stokje over van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die na zes seizoenen de overstap maakte naar Aston Martin. De Spanjaard sloot zelf een tijdperk af bij McLaren en kwam bij Ferrari naast Charles Leclerc te zitten. Met de Monegask had Sainz een sterke teamgenoot, die al pole-positions en overwinningen had gescoord met de Italianen.

Toch kwam de 27-jarige Sainz zeer sterk voor de dag in 2021 en reed zichzelf vier keer naar het podium. Zijn laatste keer op het ereschavot was in de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Met die positie eindigde hij als vijfde in de eindstand en bleef daarmee Leclerc voor, die zevende werd. Dit tot volle tevredenheid van Binotto: "Carlos heeft een geweldig seizoen gedraaid", opent de teambaas. "Toen vorig jaar de arbeidsovereenkomst werd getekend, zeiden we al dat de winterstop het moment zou worden om terug te blikken op het seizoen. De winterstop is ingegaan, dus we gaan zeker de boel evalueren en bespreken hoe de toekomst eruit komt te zien."

Binotto is onder de indruk van de prestaties van de Spanjaard in zijn eerste seizoen bij Ferrari. De Italiaan stelt dat Ferrari met Sainz en Leclerc het sterkste rijdersduo van de grid heeft. "Met de aantrekking van Sainz was het doel om twee goede en constante coureurs te hebben, die punten konden scoren voor het team. Ik ben op allebei trots. Zoals ik vaker heb gezegd vind ik dat wij de sterkste line-up in de Formule 1 hebben."

Binotto heeft ook lovende woorden voor Sainz. "Ik ben blij met de prestaties van Carlos dit seizoen. Dit is niet vanzelfsprekend in een eerste jaar bij Ferrari. We hebben hem in dienst genomen omdat hij een sterke coureur is en veel punten scoort. Het is ook nog eens een goede leerling. Gedurende het seizoen heeft hij flinke stappen gemaakt en met name in het laatste gedeelte was hij sterk."