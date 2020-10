Toekomstig Ferrari-coureur Sainz: "Geen vrees voor Schumacher"

De Spanjaard maakte al vroeg in het jaar zijn overstap in 2021 naar Ferrari bekend en tot dusverre maakt hij zich geen enkele zorgen over zijn toekomst bij de stal uit Maranello. Ook niet waar het gaat om de opkomende Schumacher, de coureur van de Ferrari Driver Academy die momenteel het F2-kampioenschap leidt en vrijdagochtend zijn Grand Prix-debuut in de eerste vrije training voor Eifel GP in het water zag vallen door het slechte weer.

Sainz erkent het talent van Schumacher: “Mick heeft bewezen dat hij getalenteerd is en hij zit in een goede flow. Wat ik heb kunnen zien van Mick in de afgelopen jaren is een jongen die heel hard werkt, z’n tijd neemt en als hij zich eenmaal heeft aangepast aan een auto, enorm snel is. Iedereen mag zijn mening hebben over coureurs, maar Mick laat zien dat hij een kans in de Formule 1 verdient.”

De 26-jarige Sainz denkt niet dat die kans op termijn ten koste gaat van zijn plekje bij Ferrari. “Hij moet het seizoen in de Formule 2 nog afmaken en goed presteren in de Formule 1-sessies die hij zal krijgen. Hij heeft nog een lange weg te gaan voor hij in de buurt van Ferrari komt, ik maak me daar nog geen zorgen over. Als ik eenmaal races en kampioenschappen ga winnen dan zullen ze me er echt niet uitzetten.”

Zowel Sainz als Schumacher hebben beiden een succesvolle coureur als vader en dat maakt de zaken er niet altijd gemakkelijker op, aldus Sainz. “Het is zelfs moeilijker. Ik bedoel, als je als kind naar een circuit gaat en je bent een jaar of elf, twaalf en je komt daar met je vader aanzetten dan zorgt dat altijd voor wat extra druk. Er zijn altijd andere vaders die naar je kijken en er zijn net wat meer stopwatches die jouw rondetijden volgen. Kinderen die je meer dan iemand anders willen verslaan omdat ze weten dat je vader staat te kijken. Er is jaloezie en soms zelfs afgunst en dat is wel eens moeilijk. Maar het heeft natuurlijk ook voordelen. Ik zou hier waarschijnlijk niet zijn geweest zonder wat hij [rallyrijder Carlos Sainz sr.] mij heeft geleerd.”