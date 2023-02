Ferrari laat Carlos Sainz Formule 1-test in Bahrein aftrappen

Ferrari is in navolging van Red Bull Racing het tweede topteam dat de line-up voor de Formule 1-test in Bahrein bekendmaakt, al houdt de Scuderia het nog even spannend door voorlopig alleen met de verdeling van donderdag te komen. In Maranello is besloten dat Carlos Sainz met het testwerk van de nieuwe SF-23 mag beginnen. Teamgenoot Charles Leclerc stapt dan na de lunch in de wagen om zijn meters te maken op het Bahrain International Circuit.

Het is niet de eerste keer dat beide heren in de nieuwe Ferrari hun rondjes mogen draaien. Tijdens de spectaculaire launch dook het Italiaanse F1-team voor het oog van de tifosi en onder het mom van een demo-dag meteen het asfalt op. Overigens mocht Leclerc als allereerst plaatsnemen in het nieuwe strijdwapen. Nieuwbakken teambaas Frederic Vasseur gooide een muntje in de lucht, waarna de Monegask dat spelletje won. Na een aantal rondjes mocht Sainz het stuur wel overnemen. Een dag later werkte Ferrari op Fiorano ook een filmdag af. Een dag die de Ferrari-coureurs eerlijk verdeelden.

In Bahrein wordt de donderdag opnieuw eerlijk gesplitst. Voor de overige testdagen is nog niet bekend wat de indeling is. Ferrari kan ervoor kiezen om alle dagen op te splitsen, maar ook om beide coureurs een volle dag te geven.

Video: Charles Leclerc in actie met de nieuwe Ferrari SF-23