Ferrari: Budgetplafond F1 geen beperking voor goede ideeën

Sinds 2021 dienen de Formule 1-teams zich te houden aan een budgetplafond waarmee de uitgaven worden beperkt. Dit heeft tot gevolg dat de renstallen dit jaar afwegingen moeten maken omtrent het aantal ontwikkelingen dat zij doorvoeren, doordat dit gepaard gaat met de kosten van het maken van nieuwe onderdelen. Het heeft tot diverse tactieken geleid: zo kiest Alpine er bijvoorbeeld voor om iedere race wat kleine updates mee te nemen, terwijl andere teams juist een tijd niets introduceren om vervolgens met één groot pakket te komen. In de fabrieken heeft dat volgens senior performance engineer Jock Clear van Ferrari echter niet geleid tot een verandering in werkwijze, want het ontwikkelingswerk is nog altijd even intens.

"De stand van zaken in het kampioenschap heeft natuurlijk invloed op het tempo waarmee je ontwikkelingen introduceert. Richting het einde van het seizoen weet je min of meer hoeveel je nog kan uitgeven, doordat er een plafond voor je uitgaven is. Het is onvermijdelijk dat je beslissingen moet gaan nemen op basis van de stand van zaken en natuurlijk stop je nooit met ontwikkelen", antwoordt Clear op een vraag van Motorsport.com of het werk in de fabrieken verder is dan wat er tot dusver is geïntroduceerd op de auto's. "Ongeacht je besluit om geld uit te geven aan pakketten die naar het circuit komen, de feitelijke denkkracht kost niet zo veel. Er zijn bij alle teams zeer intelligente mensen die met ideeën komen. Dus zelfs als je ze niet naar het circuit brengt, gaan ze zich begin volgend seizoen waarschijnlijk manifesteren. Nogmaals, je kiest zelf wanneer je ze introduceert. Het budgetplafond heeft geen limiet gesteld aan mensen met goede ideeën. In de fabriek komen er altijd nieuwe ideeën en dat is best spannend."

Eerder dit jaar werd het budgetplafond ietwat verhoogd vanwege de torenhoge inflatie en dat is iets wat bijvoorbeeld McLaren goed uitkwam. Zij moesten de introductie van upgrades tijdelijk uitstellen vanwege de onzekerheid over wat er met het budgetplafond ging gebeuren. Toen er eenmaal zekerheid was, kon het team van teambaas Andreas Seidl weer verbeteringen meebrengen. "Hopelijk waren wij niet de enige die aan de handrem moesten trekken qua verdere ontwikkelingen vanwege de beperkingen die voornamelijk voortkwamen uit het budgetplafond", zei Seidl destijds al. "Er zijn tegenwoordig echter ook beperkingen qua windtunneltijd, dus je moet heel voorzichtig omgaan met hoe je die tijd in de windtunnel gebruikt."