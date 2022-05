Ferrari bovenaan in eerste training Spanje, De Vries klopt Latifi

De Grand Prix van Spanje is traditioneel het moment waarop veel teams met een grote upgrade voor hun auto komen en dat is in 2022 niet anders. Zo hebben Ferrari en Mercedes nieuwe onderdelen meegenomen naar Barcelona en is Aston Martin met een nieuw aerodynamisch pakket gekomen dat erg veel weg heeft van de Red Bull-auto. Het team uit Milton Keynes heeft geen grote upgrade in Spanje, maar zou volgens Max Verstappen de wagen wel iets lichter hebben gemaakt omdat de RB18 nog wat "te dik" is. De eerste vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya zou een eerste indicatie geven waar de teams staan nu verschillende wagens van een update zijn voorzien.

Dat de Spaanse Grand Prix in het teken staat van updates, werd aan het begin van de oefensessie nog eens onderstreept door Sebastian Vettel, die met een groot aero rack op de baan verscheen. Verstappen deelde tijdens de openingsfase van de training de lakens uit door op de harde compound verschillende malen een nieuwe snelste tijd te rijden. Charles Leclerc volgde na enkele speldenprikjes op gepaste afstand op P2, terwijl George Russell na de inleidende beschietingen derde stond in de tijdentabel. Bij Kevin Magnussen werd al vroeg in de sessie een olielek gevonden, maar de Haas-coureur zou hier uiteindelijk niet al te veel tijd mee verliezen.

Halverwege de training kwamen de zachte banden tevoorschijn en gingen de rondetijden rap verder omlaag. Nyck de Vries, die bij Williams zijn eerste vrije training in de Formule 1 reed, was als een van de eersten onderweg op de soft compound en rukte op naar de vierde stek in de tijdenlijst, terwijl de reservecoureur van het Mercedes F1-team in de laatste sector ook nog met verkeer kampte én een momentje van onbalans beleefde bij het uitkomen van de chicane.

Thuisrijder Carlos Sainz was de eerste van de toppers die een tijd neerzette op de zachte band. De Spaanse Ferrari-coureur kwam tot 1.19.907, waar stalgenoot Leclerc net onder zou gaan door in 1.19.828 over de streep te komen. Verstappen ging tijdens zijn eerste snelle ronde op de rode compound paars in de eerste en tweede sector van de Catalaanse omloop, maar stuitte vervolgens op een hoop verkeer, waardoor de regerend wereldkampioen uiteindelijk niet verder kwam dan 1.20.164, waarmee hij op ruim drie tienden van Leclerc op P3 strandde.

Mercedes lijkt goede progressie te hebben gemaakt met de upgrade voor de W13. George Russell en Lewis Hamilton hadden tijdens de eerste vrije training minder last van porpoising en brachten de vierde en zesde tijd op de klokken. Op de vrijdag in Miami zag de Duitse fabrieksformatie er echter ook beter uit, waarna de zaterdag en zondag een stuk minder verliepen bij het merk met de ster. De vraag is dus of Mercedes er in Spanje wel in slaagt om de lijn van de eerste dag door te trekken.

Publiekslieveling Fernando Alonso kende een veelbelovend begin van het weekend door zijn Alpine naar de vijfde tijd te brengen. Lando Norris stuurde zijn McLaren naar de zevende tijd, maar moest al wel bijna anderhalve tiende toegeven op Leclerc. Pierre Gasly eindigde kort achter hem op P8. Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda maakten de top-tien in de eerste training compleet. Lance Stroll en Sebastian Vettel bleven met de verbeterde Aston Martin steken op de twaalfde en zestiende tijd. Alfa Romeo kwam intussen niet verder dan de dertiende en zeventiende tijd, waarbij vrijdagcoureur Robert Kubica ruim sneller ging dan Valtteri Bottas.

De Vries zou tijdens het tweede deel van de oefensessie wegzakken naar de achttiende stek in de tijdenlijst. Daarmee eindigde hij boven de vaste rijder van Williams, Nicholas Latifi, over wie een week geleden nog het gerucht ging dat hij zijn racestoeltje was verloren aan de Nederlander. De Vries was met 1.22.920 bijna een tiende sneller dan de Canadees. Met 28 ronden was hij bovendien een van de meest productieve rijders. Helemaal onderaan eindigde Juri Vips, die de eerste vrije training mocht rijden bij het team van Red Bull. De 21-jarige Est ging met de auto van Sergio Perez rond in 1.24.138, waarmee hij ruim vier seconden langzamer was dan de mannen bovenin. Vips ontving aan het einde van de sessie niettemin complimenten van het team voor het volledig voltooien van zijn programma. De Red Bull-reserve completeerde 23 ronden.

De tweede vrije training voor de Spaanse Grand Prix begint om 17.00 uur.

Uitslag eerste vrije training F1 Grand Prix van Spanje