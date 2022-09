Leclerc snelste in eerste training F1 Monza, Verstappen gehinderd

Na in de pitstraat van Monza een minuut stilte te hebben gehouden voor koningin Elizabeth, ging om 14.00 uur het weekend van de Italiaanse Grand Prix van start. Nyck de Vries kwam als eerste het circuit op, nadat het licht aan het einde van de pits op groen was gezet. De Nederlander verscheen op de baan met de Aston Martin van Sebastian Vettel, die voor de openingsfase van de sessie voorzien was van flinke aero rakes. Voor de voormalig Formule E-kampioen was het alweer zijn derde vrijdagoptreden van het jaar, na in Spanje voor Williams te hebben gereden en in Frankrijk voor Mercedes in actie te zijn gekomen. De Vries was niet de enige vrijdagcoureur in Monza. Namens Haas ging Antonio Giovinazzi naar buiten. De reservecoureur van Ferrari zat achter het stuur van de auto van Mick Schumacher.

De training was enkele minuten onderweg toen de FIA bevestigde welke coureurs nieuwe motoronderdelen hebben genomen voor de Grand Prix van Italië. Net als twee weken geleden in Spa betrof het een aardige lijst. Max Verstappen, Sergio Perez, Carlos Sainz Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Yuki Tsunoda zijn dit weekend allen onderweg naar een motorische gridstraf. Laatstgenoemde zou sowieso al tien plaatsen naar achteren gaan op de grid, omdat hij afgelopen weekend in Zandvoort zijn vijfde reprimande van het seizoen opliep. In het geval van Verstappen gaat het vooralsnog om een ‘grid drop’ van vijf plekken, waardoor hij zondag hooguit zesde staat op de startopstelling.

Diezelfde Verstappen was aan het begin van de training de rapste man op de baan. De Limburger trapte de dag af met een lange run op de harde compound en reed daarop meerdere malen een nieuwe snelste tijd, om uiteindelijk uit te komen op 1.22.853. Halverwege de training deden de coureurs en masse een run op de soft. Charles Leclerc zette zijn Ferrari, die dit weekend deels geel gekleurd is ter viering van het honderdjarig bestaan van het circuit van Monza, bovenaan met 1.22.410. Verstappen ging kort daarna paars in de eerste en tweede sector om vervolgens in de Parabolica opgehouden te worden door Lando Norris in de McLaren. Zo bleef de Limburger steken op 1.22.840, waarmee hij uiteindelijk vijfde was in de tijdenlijst, nog achter Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton, die voor de derde en vierde tijd tekenden.

Vijf minuten voor het einde leek De Vries van Aston Martin voor een snelle tijd te mogen gaan. De Nederlander, die in beeld is voor een Williams-zitje, was lekker aan het pushen en lag na twee sectoren op koers voor de tiende tijd, tot een blokkerend rechtervoorwiel bij Ascari leidde tot een uitje door de grindbak. Zo bleef De Vries steken op 1.24.731, waarmee hij alleen Williams-coureur Nicholas Latifi achter zich liet in de tijdentabel. De vrijdagcoureur van Aston Martin was echter in goed gezelschap: tijdens zijn laatste snelle ronde ging ook Sainz bij Ascari door de kiezels. Even daarvoor was de Spanjaard nog bij een ander incident betrokken. Russell was bezig aan een snelle ronde toen hij bij de Variante della Roggia een langzaam rijdende Sainz tegenkwam. De Brit moest in de ankers om een botsing met de Ferrari-coureur te voorkomen.

De tweede training voor de Grand Prix van Italië begint om 17.00 uur.

Video: Samenvatting eerste training GP Italië

Uitslag eerste training GP Italië: