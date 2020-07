Ferrari geeft toe: Ingreep van FIA heeft motorvermogen gekost

De geheime schikking tussen Ferrari en FIA in 2019 zindert nog steeds na. Ferrari zou de regels hebben overtreden en extra vermogen uit de motor gehaald hebben, wat leidde tot een bijzonder sterke maand september met zeges in België, Italië en Singapore voor Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Na een opheldering van de reglementen en een schikking met de FIA was het allemaal plots een stuk minder bij Ferrari en ook dit jaar schieten de teams met Ferrari-motoren niet lekker uit de startblokken.

De cijfers laten zien dat Ferrari duidelijk minder presteert op het rechte stuk. Ferrari probeerde dat tot nu toe steeds te verklaren door een keuze voor meer downforce, maar in Hongarije gaf teambaas Binotto toe dat het wat de motor betreft simpelweg aan prestaties heeft ingeboet na de technische richtlijnen van de FIA. "De reglementen zijn heel complex en sommige gebieden hebben misschien nog steeds opheldering nodig. We moesten ons na de technische richtlijnen van vorig jaar aanpassen. Dat was niet alleen het geval voor Ferrari, aan het vermogen te zien moesten ook de andere constructeurs zich aanpassen. Het is wel zo dat we bij Ferrari als gevolg wat aan prestaties hebben verloren. Ik denk dat we nu een duidelijkere situatie hebben met de reglementen, hopelijk blijft dat ik de toekomst ook zo."

Ferrari rijdt intussen nog steeds met dezelfde motorspecificatie rond, een resultaat van de verplichte lockdown. Teams moeten het ganse seizoen afwerken met dezelfde specificatie als in de eerste race en die deadline haalde Ferrari niet. "Het ontwikkelen van de motor is een voortdurend proces dat nooit stopt. Voor dit seizoen hadden we ook ontwikkelingen gepland, maar door de lange shutdown waren we niet in staat om die voor dit seizoen nog te introduceren. We zullen zoveel mogelijk proberen te ontwikkelen voor de start van volgend seizoen."

Ook wat de aerodynamica betreft heeft Ferrari de start van het seizoen gemist en hinkt het achterop tegenover onder meer Mercedes, Red Bull, Racing Point en zelfs McLaren. Ferrari nam nieuwigheden mee naar de tweede Oostenrijkse race, maar daar die wedstrijd zat er voor de Scuderia al snel op na een aanrijding bij de start tussen Vettel en Leclerc. Veel heeft het team dus niet kunnen bijleren. "We hadden eerst een natte kwalificatie, en dan een heel korte race dus veel antwoorden kregen we niet", aldus Binotto. "Ons programma op vrijdag is dus om de wagen te begrijpen en dan een balans te vinden voor de rest van het weekend. We hebben veel data om te analyseren."