Ferrari bevestigt Wehrlein ook voor 2020 als simulatorcoureur

Voor Sebastian Vettel zal er volgend jaar opnieuw een landgenoot bij Ferrari aan het werk zijn achter het stuur, weliswaar in een virtuele omgeving. Wehrlein, die in de Formule E rijdt met Mahindra Racing, zal ook volgend jaar bij Ferrari in de simulator plaatsnemen. De 25-jarige Duitser is een belangrijke bouwsteen voor het toekomstige succes dat voor Ferrari lonkt, zo denkt teambaas Mattia Binotto. "We hebben volgend jaar erg ervaren rijders in de simulator. Pascal zal bij ons blijven komend seizoen", aldus de teambaas, die de coureur prijst voor zijn betrokkenheid bij de renstal. "We hebben ook wat minder ervaren Formule 1-coureurs die al heel wat jaren in de simulators rijden."

Naast Wehrlein waren dit jaar ook Brendon Hartley, Ferrari-junior Antonio Fuoco en de 33-jarige Davide Rigon aangetrokken als ontwikkelingscoureurs. Van dit groepje heeft Wehrlein de meeste ervaring met een F1-bolide, door zijn twee jaar in de koningsklasse bij Manor en Sauber. Binotto: "De simulator krijgt een steeds belangrijkere rol, dus we willen meer investeren in de toekomst." Wie er van de overige drie wel en niet blijft is nog niet bekend.

Voordat Wehrlein bij Ferrari aan de slag ging, was hij test- en reservecoureur voor concurrent Mercedes. Met steun van de Duitse fabrikant wist hij plekjes bij Manor en Sauber te bemachtigen, maar de wegen scheidden in 2018 toen er geen plek meer voor hem was op de grid. Ferrari zag de kans schoon en nam hem aan voor een soortgelijke rol binnen het eigen F1-team. Een daadwerkelijke terugkeer op de baan zit er voorlopig niet in, maar door zijn banden met Ferrari is de deur niet volledig gesloten. Alfa Romeo, het voormalige Sauber, is immers klantenteam.