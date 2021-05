Het Italiaanse team heeft maandag in Maranello uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het probleem. Leclerc pakte zaterdag pole-position in de kwalificatie voor de GP van Monaco, maar crashte aan het eind van Q3. Ondanks de crash hield hij pole, want de versnellingsbak was volgens Ferrari niet beschadigd geraakt. Toen Leclerc onderweg was naar de startopstelling, gaf de wagen alsnog de geest. Er was op dat moment geen tijd meer om de aandrijfas te vervangen en Leclerc kon daardoor niet in actie komen tijdens zijn thuisrace.

Nu blijkt dat schade aan de aandrijfas wel degelijk veroorzaakt is door de crash op zaterdag. Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek. Het team heeft de wagen uitvoerig onderzocht na de crash, maar het betreffende onderdeel is in dit proces niet meegenomen omdat het niet op de reguliere lijst staat met onderdelen die na een crash onderzocht moeten worden. Dit komt vooral omdat het team amper ervaring heeft met schade aan dit soort onderdelen.

Ferrari benadrukt overigens dat de schade mogelijk niet opgemerkt was als het onderdeel wel op de onderzoekslijst stond. Uit data van het team blijkt dat er geen probleem was toen Leclerc zondag uit de pits wegreed, maar dat het onderdeelpas in bocht 6 de geest gaf. Op basis van afgelopen zondag gaat Ferrari de processen herzien en verbeteren om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Ferrari maakte zondag duidelijk dat de schade aan de aandrijfas niet gerelateerd was aan de beslissing om Leclerc met dezelfde versnellingsbak de baan op te sturen. Teambaas Mattia Binotto zei: “Het zou nog steeds gebeurd zijn, het gaat er dus niet om of het gok was met de versnellingsbak.”