Na moeizame seizoenen in 2020 en 2021 voorzag Ferrari haar coureurs afgelopen jaar eindelijk weer van een auto die races kon winnen. De F1-75 bleek over één ronde misschien wel de snelste bolide van het veld, maar in de races was de tegenstand van Red Bull Racing een stuk groter. Uiteindelijk zou de Oostenrijkse formatie maar liefst zeventien races winnen, terwijl de teller van Ferrari op vier bleef steken. De Scuderia had echter meer kansen op overwinningen, ware het niet dat technisch malheur meermaals roet in het eten gooide. Met name de krachtbron bleek kwetsbaar, want die zorgde er in Spanje en Azerbeidzjan voor dat Charles Leclerc een mogelijke zege in rook zag opgaan.

Vorig jaar nam Ferrari veel risico met de doorontwikkeling van de power unit, ook omdat vanaf begin 2022 een bevriezing geldt. De motoren mogen sindsdien niet meer ontwikkeld worden, al mogen de fabrikanten wel wat veranderingen doorvoeren om de betrouwbaarheid te verbeteren. Zodoende zette Ferrari de vorige winter vol in op performance, waardoor de betrouwbaarheid niet optimaal was. In de winter van 2022 naar 2023 heeft de Italiaanse fabrikant echter hard gewerkt om ook op dat vlak stappen te zetten. "De power units zijn sinds vorig jaar bevroren, inclusief de olie en brandstof. De enige aanpassingen die zijn toegestaan, zijn gerelateerd aan de betrouwbaarheid", legt Enrico Gualtieri, hoofd van de motorafdeling van Ferrari, uit. "Dat was vorig seizoen onze achilleshiel. We hebben deze winter gewerkt aan het oplossen van de belangrijkste problemen, om zo het gewenste niveau qua betrouwbaarheid te bereiken. Dat was onze doelstelling voor 2023 en ons werk deze winter was daar op gericht."

Verbrandingsmotor en elektrische delen verbeterd

De belangrijkste verbeterpunten voor Ferrari waren de verbrandingsmotor en de elektrische componenten, die vorig jaar diverse malen voor problemen zorgden. Daarmee samenhangend heeft het team onder leiding van Gualtieri ook andere zaken onder de loep genomen. "We hebben ons dus gericht op de verbrandingsmotor en de elektromotoren. Tegelijkertijd probeerden we ook te profiteren van de ervaring die we vorig jaar op het circuit hebben opgedaan. We hebben gekeken naar de feedback en de tekenen van zwakte van de gebruikte motorcomponenten. Daarbij is ook gekeken naar verschillende ontwerpgebieden van diverse componenten. Tegelijkertijd hebben we indien noodzakelijk ook de assemblageprocedures herzien."

De grote vraag is nu of de aangepaste Ferrari-motor ook daadwerkelijk betrouwbaarder is dan in 2022 en of de Scuderia dit jaar meer vermogen kan vrijgeven. Pas in de loop van het seizoen gaat daar definitief uitsluitsel over komen, zo weet Gualtieri. De eerste signalen van tests op de testbank zijn echter hoopgevend. "We hebben op de testbanken positieve feedback gekregen over enkele van de doorgevoerde veranderingen. Maar zoals gebruikelijk merken we op het circuit pas of we goed werk hebben geleverd."