Ferrari bespreekt Q2-strategie Leclerc in hoofdkwartier Maranello

Charles Leclerc reed in de beginfase van het tweede kwalificatiedeel op intermediates naar buiten, maar vroeg meteen aan de pitmuur om slicks. Ferrari wees dat verzoek af en wilde dat de Monegask eerst een banker lap zou doen op inters. Tegen de tijd dat Leclerc zijn eerste run had voltooid en was overgestapt naar soft, keerde de regen terug en miste hij het moment om een betere tijd te klokken. Hierdoor strandde hij in Q2. Na afloop stak de Ferrari-coureur zijn boosheid niet onder stoelen of banken, maar kwam later door enige uitleg van de strategen toch op andere gedachten.

Desondanks vindt Ferrari-teambaas Frederic Vasseur het van belang dat de zaak wordt geanalyseerd, om dit in de toekomst te voorkomen. "We moeten het onderzoeken. Dinsdag bespreken we de boel", legt de Fransman uit. Volgens hem trokken de uitspraken van Leclerc meteen na de sessie de aandacht, maar was de coureur een stuk rustiger in de nabespreking. "Dat kan altijd beter", zegt Vasseur over de opmerkingen van Leclerc. "Het is wel zo dat de eerste indruk, zo'n tien seconden na de kwalificatie, niet altijd de beste is. We hebben een goed gesprek gehad met Charles en een globaal beeld van de situatie gegeven van wat er tijdens de sessie gebeurde. Hij was daarna veel rustiger."

Volgens Vasseur begreep Leclerc niet dat zijn verzoek om over te stappen naar slicks de boel zou vertragen en dat dit risico's met zich zou meebrengen. "In dat stadium kwam er regen aan. We wilden zo snel mogelijk een tijd op de klokken zetten", vervolgt de chef. "Als je aan het einde van de eerste ronde een pitstop maakt voor een setje softs, dan heb je twee opwarmronden nodig en stel je je eerste vliegende ronde met vijf minuten uit. Dat was toen niet de juiste strategie."

De teambaas uit Draveil suggereert dat Ferrari moet zorgen dat Leclerc in de toekomst dergelijke calls begrijpt. "De verwarring kwam uit het feit dat hij waarschijnlijk niet het totaalbeeld kreeg van de kwalificatie. We moeten dit verbeteren, zodat hij begrijpt waarom wij dergelijke beslissingen nemen. We kunnen niet zeggen dat we het in de kwalificatie goed hebben gedaan. Onze snelheid was echt heel goed, maar we eindigden op de plaatsen tien en elf. Dat betekent dat er iets is misgegaan."